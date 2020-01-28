В Москве более ста человек вывели из детсада из-за короткого замыкания

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Не менее 100 человек эвакуировали из детского сада в центре Москвы после короткого замыкания в электрооборудовании, никто не пострадал, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В ДОУ №2030 на улице Большая Декабрьская в электрощитовой произошло короткое замыкание. Из здания были выведены 91 ребенок и 16 сотрудников персонала", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что короткое замыкание не привело к возгоранию. Обстоятельства ЧП выясняются.
27 января, 17:55В Петербурге начали проверку после возгорания в детском саду