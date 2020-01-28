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Все рейсы Air China из Китая в КНДР на февраль отменены
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РИА Новости

Все рейсы Air China из Китая в КНДР на февраль отменены

10:26 28.01.2020 (обновлено: 10:37 28.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании Air China в аэропорту Владивостока
Самолет авиакомпании Air China в аэропорту Владивостока
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Самолет авиакомпании Air China в аэропорту Владивостока. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Все рейсы авиакомпании Air China из Китая в КНДР на февраль отменены, полеты корейской Air Koryo после 4 февраля пока под вопросом, сообщили в посольстве РФ в Северной Корее.
Ранее сообщалось, что авиасообщение между Пекином и Пхеньяном приостановлено до 10 февраля.
"Представительство Air China в Пхеньяне сообщает, что все рейсы авиакомпании в КНДР на февраль (по расписанию – по одному рейсу каждый понедельник и пятницу) отменены. О возможном возобновлении рейсов в марте будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении, опубликованном на странице российского посольства в КНДР.
Отмечается, что корейская авиакомпания Air Koryo пока подтверждает выполнение лишь двух рейсов пекинского направления: 1 февраля (суббота) и 4 февраля (вторник).
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"Дальнейшие полеты (по расписанию – вторник, четверг и суббота) остаются под вопросом и будут, по словам представителей компании, зависеть "от развития ситуации с распространением коронавируса". Рейсы во Владивосток будут выполняться без изменений – по понедельникам и пятницам", - уточнили в дипмиссии.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4 515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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