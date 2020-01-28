Все рейсы Air China из Китая в КНДР на февраль отменены

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Все рейсы авиакомпании Все рейсы авиакомпании Air China из Китая КНДР на февраль отменены, полеты корейской Air Koryo после 4 февраля пока под вопросом, сообщили в посольстве РФ в Северной Корее.

Ранее сообщалось, что авиасообщение между Пекином и Пхеньяном приостановлено до 10 февраля.

"Представительство Air China в Пхеньяне сообщает, что все рейсы авиакомпании в КНДР на февраль (по расписанию – по одному рейсу каждый понедельник и пятницу) отменены. О возможном возобновлении рейсов в марте будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении, опубликованном на странице российского посольства в КНДР.

Отмечается, что корейская авиакомпания Air Koryo пока подтверждает выполнение лишь двух рейсов пекинского направления: 1 февраля (суббота) и 4 февраля (вторник).

"Дальнейшие полеты (по расписанию – вторник, четверг и суббота) остаются под вопросом и будут, по словам представителей компании, зависеть "от развития ситуации с распространением коронавируса ". Рейсы во Владивосток будут выполняться без изменений – по понедельникам и пятницам", - уточнили в дипмиссии.