Как подобрать слова и во сколько лет (спойлер: с трёх) уже можно начинать сексуальное воспитание? Как рассказывать детям про ЛГБТ-сообщества? Как реагировать на детскую мастурбацию в садике? И почему о сексе лучше говорить, чем молчать?

Подкаст «Это надолго»: как говорить с детьми про секс

Вместе с проектом поддержки родителей " Family Tree " разбираемся, как правильно говорить с детьми о сексе, чтобы предотвратить нежелательную беременность, научить их говорить "нет" и осознанно подходить к выбору партнёра.

Об этом Настя и Лина спрашивают семейного психотерапевта Марину Травкову.

Список лучших книг на тему сексуального воспитания, смотрите здесь

1:45 когда начинать половое воспитание ребёнка и во сколько лет он должен знать слова "вагина" и "пенис"

4:20 сексуальное воспитание против педофилии

5:18 как подобрать слова, говоря с ребёнком о сексе

6:10 если родители стесняются или не хотят говорить с детьми "про это" (невербальный язык расскажет всё за них)

7:55 как научить детей говорить "нет"

10:50 когда дети впервые знакомятся с порно (гораздо раньше, чем вы думаете)

12:10 о позиции родителей "и так сам всё узнает"

13:15 о легендах про капусту и аистах, и как эти сказки могут травмировать ребёнка

14:50 какой должна быть степень подробности разговоров с детьми разного возраста

17:30 могут ли книжки заменить разговор о сексе с ребёнком

18:40 а когда рассказывать про ЛГБТ-сообщества

20:00 о первом опыте мастурбации и изучении половых органов

23:00 как реагировать на детскую мастурбацию в садике

23:50 говорить ли детям про свой сексуальный опыт

27:15 если упустил момент, стоит ли "навёрстывать" и вываливать на ребёнка всё, что знаете

Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.

Как и где бесплатно подписаться на подкасты

________

Эпизод монтировал Андрей Темнов

Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru