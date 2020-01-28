Подкаст «Это надолго»: как говорить с детьми про секс

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как правильно говорить с детьми о сексе, чтобы предотвратить нежелательную беременность, научить их говорить "нет" и осознанно подходить к выбору партнёра.
Об этом Настя и Лина спрашивают семейного психотерапевта Марину Травкову.
Список лучших книг на тему сексуального воспитания, смотрите здесь.
1:45 когда начинать половое воспитание ребёнка и во сколько лет он должен знать слова "вагина" и "пенис"
4:20 сексуальное воспитание против педофилии
5:18 как подобрать слова, говоря с ребёнком о сексе
6:10 если родители стесняются или не хотят говорить с детьми "про это" (невербальный язык расскажет всё за них)
7:55 как научить детей говорить "нет"
10:50 когда дети впервые знакомятся с порно (гораздо раньше, чем вы думаете)
12:10 о позиции родителей "и так сам всё узнает"
13:15 о легендах про капусту и аистах, и как эти сказки могут травмировать ребёнка
14:50 какой должна быть степень подробности разговоров с детьми разного возраста
17:30 могут ли книжки заменить разговор о сексе с ребёнком
18:40 а когда рассказывать про ЛГБТ-сообщества
20:00 о первом опыте мастурбации и изучении половых органов
23:00 как реагировать на детскую мастурбацию в садике
23:50 говорить ли детям про свой сексуальный опыт
27:15 если упустил момент, стоит ли "навёрстывать" и вываливать на ребёнка всё, что знаете
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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