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Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
2020-01-28T11:03+0300
https://ria.ru/20200128/1563954903.html
Подкаст "Это надолго": как говорить с детьми про секс
https://cdn22.img.ria.ru/images/156395/48/1563954812_0:20:640:380_1036x0_80_0_0_92df610f7ec5543248e8d35b86aef0f6.jpg
РИА Новости

Подкаст "Это надолго": как говорить с детьми про секс

11:00 28.01.2020 (обновлено: 11:03 28.01.2020)
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Это надолго
Подкаст «Это надолго»: как говорить с детьми про секс
Вчера, 11:00
Как подобрать слова и во сколько лет (спойлер: с трёх) уже можно начинать сексуальное воспитание? Как рассказывать детям про ЛГБТ-сообщества? Как реагировать на детскую мастурбацию в садике? И почему о сексе лучше говорить, чем молчать?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как правильно говорить с детьми о сексе, чтобы предотвратить нежелательную беременность, научить их говорить "нет" и осознанно подходить к выбору партнёра.
Об этом Настя и Лина спрашивают семейного психотерапевта Марину Травкову.
Список лучших книг на тему сексуального воспитания, смотрите здесь.
1:45 когда начинать половое воспитание ребёнка и во сколько лет он должен знать слова "вагина" и "пенис"
4:20 сексуальное воспитание против педофилии
5:18 как подобрать слова, говоря с ребёнком о сексе
6:10 если родители стесняются или не хотят говорить с детьми "про это" (невербальный язык расскажет всё за них)
7:55 как научить детей говорить "нет"
10:50 когда дети впервые знакомятся с порно (гораздо раньше, чем вы думаете)
12:10 о позиции родителей "и так сам всё узнает"
13:15 о легендах про капусту и аистах, и как эти сказки могут травмировать ребёнка
14:50 какой должна быть степень подробности разговоров с детьми разного возраста
17:30 могут ли книжки заменить разговор о сексе с ребёнком
18:40 а когда рассказывать про ЛГБТ-сообщества
20:00 о первом опыте мастурбации и изучении половых органов
23:00 как реагировать на детскую мастурбацию в садике
23:50 говорить ли детям про свой сексуальный опыт
27:15 если упустил момент, стоит ли "навёрстывать" и вываливать на ребёнка всё, что знаете
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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Это надолгоПодкаст
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