Российские туроператоры приостановили прием групп из Китая

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Туроператоры временно прекратили прием прием туристических групп из Китая, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
По его словам, такое решение было принято, чтобы предотвратить распространение нового типа коронавируса. При этом представитель РСТ отметил, что приостановка продлится "до нормализации ситуации", ориентировочно до конца февраля.
"Власти КНР отдали регионам указание о запрете поездок еще с понедельника, но процесс немного затянулся в отдельных провинциях", - заявил Барзыкин в комментарии агентству городских новостей "Москва".
Вспышка коронавируса 2019-nCoV
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку.
Ученые Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР провели анализ проб среды и подтвердили, что вероятный источник 2019-nCoV — оптовый рынок Хуанань в Ухане. Кроме того, он схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян. Среди симптомов — повышение температуры, кашель, одышка и лихорадка.
Число умерших достигло 106 человек, заболевших уже более 4,5 тысячи. Вирус распространился за пределы КНР, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Камбодже и Германии.
Власти КНР ввели запрет на продажу и перевозку диких животных, поскольку именно они могли быть первоисточником нового заболевания, многие города закрыли на карантин.