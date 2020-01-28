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Туризм
2020-01-28T11:00+0300
https://ria.ru/20200128/1563954869.html
Российские туроператоры приостановили прием групп из Китая
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РИА Новости

Российские туроператоры приостановили прием групп из Китая

10:10 28.01.2020 (обновлено: 11:00 28.01.2020)
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкПассажиры в зоне международных прилетов аэропорта Владивостока
Пассажиры в зоне международных прилетов аэропорта Владивостока
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Туроператоры временно прекратили прием прием туристических групп из Китая, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
По его словам, такое решение было принято, чтобы предотвратить распространение нового типа коронавируса. При этом представитель РСТ отметил, что приостановка продлится "до нормализации ситуации", ориентировочно до конца февраля.
"Власти КНР отдали регионам указание о запрете поездок еще с понедельника, но процесс немного затянулся в отдельных провинциях", - заявил Барзыкин в комментарии агентству городских новостей "Москва".

Вспышка коронавируса 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку.
В Центральном госпитале города Ухань
Вчера, 10:11
Китайские ученые начали разрабатывать мРНК-вакцину от коронавируса
Ученые Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР провели анализ проб среды и подтвердили, что вероятный источник 2019-nCoV — оптовый рынок Хуанань в Ухане. Кроме того, он схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян. Среди симптомов — повышение температуры, кашель, одышка и лихорадка.
Число умерших достигло 106 человек, заболевших уже более 4,5 тысячи. Вирус распространился за пределы КНР, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Камбодже и Германии.
Власти КНР ввели запрет на продажу и перевозку диких животных, поскольку именно они могли быть первоисточником нового заболевания, многие города закрыли на карантин.
Пассажир в защитной маске в международном аэропорту Владивостока. В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
Вчера, 10:02
В России не зарегистрировано больных с новым коронавирусом
4222237
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ТуризмРаспространение нового коронавирусаЮрий БарзыкинРоссийский союз туриндустрииКитай
Популярные комментарии
Да поздно уже что то там перекрывать!Сколько их с момента начала эпидемии заехало к нам????Почему Минздрав молчал????Почему я спрашиваю???Кто будет теперь отвечать???
28 января, 12:42
Андрей
1000201
Некоторые российские ученые утверждают, что это никакой не пневмовирус, а легочная чума, несмотря на сходство РНК с вирусом. И, естественно, средство не антивирус против чумных бактерий должно быть, а антибиотик!
28 января, 11:09
Aмон Ра
902100
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