Российские туроператоры приостановили прием групп из Китая

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Туроператоры временно прекратили прием прием туристических групп из Китая, сообщил вице-президент Туроператоры временно прекратили прием прием туристических групп из Китая, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

По его словам, такое решение было принято, чтобы предотвратить распространение нового типа коронавируса . При этом представитель РСТ отметил, что приостановка продлится "до нормализации ситуации", ориентировочно до конца февраля.

"Власти КНР отдали регионам указание о запрете поездок еще с понедельника, но процесс немного затянулся в отдельных провинциях", - заявил Барзыкин в комментарии агентству городских новостей "Москва".

Вспышка коронавируса 2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который передается от человека к человеку.

Ученые Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР провели анализ проб среды и подтвердили, что вероятный источник 2019-nCoV — оптовый рынок Хуанань в Ухане. Кроме того, он схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян. Среди симптомов — повышение температуры, кашель, одышка и лихорадка.

Число умерших достигло 106 человек, заболевших уже более 4,5 тысячи. Вирус распространился за пределы КНР, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Камбодже и Германии.