Полиция выяснит, почему женщина бросила в Томске девушку с ДЦП

НОВОСИБИРСК, 28 янв – РИА Новости. Женщина оставила в отделе полиции Женщина оставила в отделе полиции в Томске девушку в инвалидной коляске и скрылась, полицейским удалось быстро ее разыскать, идет проверка.

"В помещении холла перед дежурной частью ОМВД России по Ленинскому району Томска неизвестная женщина оставила в коляске девушку, после чего скрылась", - сообщило во вторник УМВД по региону, уточнив, что это произошло 27 января.

Полицейские по горячим следам установили личность скрывшейся женщины и доставили ее в отдел полиции для разбирательства.

"В настоящее время жизни и здоровью девушки ничего не угрожает. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. Других подробностей в УМВД пока не раскрыли.

Между тем очевидцы в социальных сетях сообщают, что неизвестная женщина привезла на инвалидной коляске и оставила в отделе полиции девушку с детским церебральным параличом (ДЦП), которая не разговаривает.