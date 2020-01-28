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Полиция выяснит, почему женщина бросила в Томске девушку с ДЦП
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РИА Новости

Полиция выяснит, почему женщина бросила в Томске девушку с ДЦП

10:16 28.01.2020 (обновлено: 10:33 28.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 28 янв – РИА Новости. Женщина оставила в отделе полиции в Томске девушку в инвалидной коляске и скрылась, полицейским удалось быстро ее разыскать, идет проверка.
"В помещении холла перед дежурной частью ОМВД России по Ленинскому району Томска неизвестная женщина оставила в коляске девушку, после чего скрылась", - сообщило во вторник УМВД по региону, уточнив, что это произошло 27 января.
Полицейские по горячим следам установили личность скрывшейся женщины и доставили ее в отдел полиции для разбирательства.
"В настоящее время жизни и здоровью девушки ничего не угрожает. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. Других подробностей в УМВД пока не раскрыли.
Между тем очевидцы в социальных сетях сообщают, что неизвестная женщина привезла на инвалидной коляске и оставила в отделе полиции девушку с детским церебральным параличом (ДЦП), которая не разговаривает.
Позже в полиции сообщили, что, по предварительным данным, женщина страдает психическим расстройством, а девушка в инвалидной коляске - ее 19-летняя дочь. "В настоящее время женщина передана медицинским работникам, жизни и здоровью ее дочери ничего не угрожает", - добавили в УМВД.
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