В Хабаровском крае открыли горячую линию по профилактике коронавируса

Пассажир в защитной маске в международном аэропорту Владивостока. В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.. Архивное фото

Пассажир в защитной маске в международном аэропорту Владивостока. В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

ХАБАРОВСК, 28 янв - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю со вторника открыло горячую линию по вопросам профилактики коронавирусной инфекции.

"С 28 января 2020 года в Хабаровском крае начинает работать тематическая горячая линия по мерам профилактики коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении на сайте управления.

Отмечается, что специалисты управления проконсультируют хабаровчан по различным вопросам, в частности, о мерах при первых признаках недомогания, а также по вопросам защиты прав потребителей при возврате путевок в КНР. Телефоны горячей линии 8 (4212) 27-18-75 и 8 (4212) 27-47-70.