В Хабаровском крае открыли горячую линию по профилактике коронавируса

ХАБАРОВСК, 28 янв - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю со вторника открыло горячую линию по вопросам профилактики коронавирусной инфекции.
"С 28 января 2020 года в Хабаровском крае начинает работать тематическая горячая линия по мерам профилактики коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении на сайте управления.
Отмечается, что специалисты управления проконсультируют хабаровчан по различным вопросам, в частности, о мерах при первых признаках недомогания, а также по вопросам защиты прав потребителей при возврате путевок в КНР. Телефоны горячей линии 8 (4212) 27-18-75 и 8 (4212) 27-47-70.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.