Китайские ученые начали разрабатывать мРНК-вакцину от коронавируса

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Госпиталь Дунфан при шанхайском университете Тунцзи и китайская биотехнологическая компания Stemirna утвердили проект по разработке мРНК-вакцины от Госпиталь Дунфан при шанхайском университете Тунцзи и китайская биотехнологическая компания Stemirna утвердили проект по разработке мРНК-вакцины от коронавируса , которую можно изготовить быстрее, чем обычную, сообщает издание Paper

Как заявил изданию руководитель проекта Ли Ханвэнь, исследователи собираются синтезировать матричную рибонуклеиновую кислоту (мРНК) с несколькими видами последовательностей различных антигенов. Затем с помощью тестов они отберут эффективные антигены и на этой основе смогут создать образцы профилактической вакцины от вируса 2019-nCoV в течение 40 дней.

После создания образцов вакцины планируется ее испытание и одобрение.

Срок изготовления традиционных вакцин слишком долгий, если говорить о коронавирусе. Например, на создание вакцины на основе реорганизованных белков уходит пять - шесть месяцев. Что касается мРНК-вакцины, она может быть изготовлена в более короткий срок.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Как установили специалисты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который может передаваться от человека к человеку.