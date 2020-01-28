Король Бельгии признал свою внебрачную дочь

Но король не признал "общественное" отцовство. Он отметил, что с момента рождения Боэль не участвовал ни в одном семейном решении.

Мать Дельфины Боэль баронесса Сибилл де Селис Лонгшам долгое время скрывала от дочери, кто ее отец. Лишь в возрасте 18 лет Дельфина узнала от матери, что она - внебрачная дочь монарха. Связь бывшего тогда принцем Альберта и баронессы продолжалась 16 лет, однако уже став королем, Дельфину он так и не признал. Юридически ее отцом считается бывший муж баронессы потомственный промышленник Жак Боэль, который давно развелся с женой и, согласно сообщениям СМИ, исключил Дельфину из своего завещания.