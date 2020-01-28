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Король Бельгии признал свою внебрачную дочь
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РИА Новости

Король Бельгии признал свою внебрачную дочь

10:08 28.01.2020 (обновлено: 12:34 28.01.2020)
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© AFP 2019 / Dider LebrunБельгийский король Альберт II
Бельгийский король Альберт II
© AFP 2019 / Dider Lebrun
Бельгийский король Альберт II . Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Король бельгийцев Альберт II после результатов анализа ДНК признал себя биологическим отцом Дельфины Боэль, сообщает местная телерадиокомпания RTBF со ссылкой на заявление адвокатов.
"Его Величество король Альберт II принял к сведению результаты анализа ДНК, в котором он участвовал по требованию апелляционного суда Брюсселя. Научные выводы свидетельствуют, что он - биологический отец мадам Дельфины Боэль", - цитирует телерадиокомпания заявление адвокатов короля.
© AFP 2019 / Eric LalmandБельгийская художница Дельфина Боэль на заседании в Апелляционном суде по делу о признании отцовства короля Альберта II
Бельгийская художница Дельфина Боэль на заседании в Апелляционном суде по делу о признании отцовства короля Альберта II
© AFP 2019 / Eric Lalmand
Бельгийская художница Дельфина Боэль на заседании в Апелляционном суде по делу о признании отцовства короля Альберта II
Но король не признал "общественное" отцовство. Он отметил, что с момента рождения Боэль не участвовал ни в одном семейном решении.
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Мать Дельфины Боэль баронесса Сибилл де Селис Лонгшам долгое время скрывала от дочери, кто ее отец. Лишь в возрасте 18 лет Дельфина узнала от матери, что она - внебрачная дочь монарха. Связь бывшего тогда принцем Альберта и баронессы продолжалась 16 лет, однако уже став королем, Дельфину он так и не признал. Юридически ее отцом считается бывший муж баронессы потомственный промышленник Жак Боэль, который давно развелся с женой и, согласно сообщениям СМИ, исключил Дельфину из своего завещания.
Судебный процесс был начат Дельфиной Боэль в июне 2013 года, когда Альберт II как действующий глава государства пользовался полным иммунитетом. После отречения в пользу старшего сына Филиппа он сохранил титул короля, однако утратил юридическую неприкосновенность. Благодаря установлению родства, Боэль может претендовать на часть наследства.
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АльбертаБрюссельАльберт IIМоскваВ мире
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