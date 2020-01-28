Экс-руководитель Siemens отсидел в тюрьме два месяца вместо 15 лет

АФИНЫ, 28 янв - РИА Новости. Осуждённый в декабре 2019 года на 15 лет тюрьмы за отмывание денег бывший руководитель компании Siemens Hellas Продромос Мавридис вышел на свободу после двух месяцев заключения, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

Продромос 24 января подал прошение об освобождении, ссылаясь на состояние здоровья.

Суд удовлетворил его ходатайство об освобождении, наложив ограничительные условия - ему запрещён выезд из страны, он обязан раз в месяц появляться в отделении полиции в районе проживания.

Суд в Греции в конце 2019 года единогласно признал виновными 22 из 54 подсудимых по делу о коррупции и подкупе немецкой компанией Siemens чиновников для получения многомиллиардных контрактов в 1997 году. Суд счел доказанными взятки на 69 миллионов евро. 27 подсудимых были оправданы из-за истечения срока преследования, а пятеро были признаны невиновными.

Тюремные сроки получили 12 представителей Siemens, шесть представителей Греческой телекоммуникационной компании OTE и еще четыре человека – предприниматели и банкиры. Ряд фигурантов дела скрылся в Германии, Берлин отказывается выдать их.

Бывший глава "материнской" Siemens Хайнрих фон Пирер в 2005 году вынужден был уйти в отставку, он осуждён заочно на 15 лет.

Коррупционный скандал по делу Siemens стал одним из самых громких в Греции и в мире - немецкий концерн обвиняется в подкупе политиков и нанесении Греции ущерба на 2 миллиарда евро. Siemens выдала десятки миллионов евро взяток из "черной кассы", чтобы получить контракты на поставки цифрового оборудования для автоматизированных телефонных центров ведущей греческой телекоммуникационной компании OTE в 1997 году.

Среди 64 обвиняемых были бывшие министры, бывший генеральный директор Siemens Hellas Михалис Христофоракис, скрывающийся в Германии, бывшее правление OTE, 13 граждан Германии, бывшие представители "материнской" компании и банкиры. За время суда десять обвиняемых умерли. Еще с 80 человек обвинения были сняты.

Помимо этого компания обвинялась в подкупе чиновников в период подготовки к летним Олимпийским играм 2004 года в Афинах, чтобы беспрепятственно получить крупные государственные контракты на 1,3 миллиарда евро. Из "черной кассы" давались взятки за контракты на поставки оборудования для железной дороги.

Компания Siemens также поставляла армии телекоммуникационное оборудование и участвовала в его модернизации по программе "Гермес 2" в 1999 году.