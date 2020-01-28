В Тольятти потушили пожар в ангаре с резинотехническими изделиями

САМАРА, 28 янв - РИА Новости. Пожар в ангаре с резинотехническими изделиями в Тольятти ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Самарской области.
Ранее сообщалось, что во вторник утром загорелся ангар в Центральном районе Тольятти на 450 квадратных метрах. Позже МЧС РФ уточнило, что площадь пожара увеличилась до 1050 "квадратов".
"В 10.34 (9.34 мск) пожар в Тольятти ликвидирован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что погибших и пострадавших нет.
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