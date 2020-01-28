У госпитализированного в Приморье китайца не нашли коронавирус

Ранее во вторник власти региона сообщили, что выявлен один гражданин Китая с признаками острой респираторной инфекции, он помещен в боксированную палату и проходит обследование. В министерстве здравоохранения Приморья отмечали, что сейчас в медицинских учреждения края нет пациентов с диагнозом "коронавирус".