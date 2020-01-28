У госпитализированного в Приморье китайца не нашли коронавирус

ВЛАДИВОСТОК, 28 янв - РИА Новости. Врачи исключили коронавирус у гражданина КНР, госпитализированного по прибытию в Приморье с симптомами ОРВИ, сообщил журналистам представитель регионального правительства.
Ранее во вторник власти региона сообщили, что выявлен один гражданин Китая с признаками острой респираторной инфекции, он помещен в боксированную палату и проходит обследование. В министерстве здравоохранения Приморья отмечали, что сейчас в медицинских учреждения края нет пациентов с диагнозом "коронавирус".
"Все симптомы ОРВИ, остается под наблюдением специалистов. (Коронавирус) исключили", - сказал представитель правительства.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.