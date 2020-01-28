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Эксперт прокомментировал слова Зеленского об СССР
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РИА Новости

Эксперт прокомментировал слова Зеленского об СССР

10:03 28.01.2020 (обновлено: 10:06 28.01.2020)
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© Фото : официальный сайт Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Израиль
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Израиль
© Фото : официальный сайт Президента Украины
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз продемонстрировал себя несамостоятельной политической фигурой, его речь во время визита в Польшу, в которой он обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны, писали за него другие люди, цель которых - затруднить диалог с Россией, заявил РИА Новости заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.
Ранее Зеленский во время своего визита в Польшу вслед за президентом страны Анджеем Дудой возложил на Советский Союз вину в начале Второй мировой войны. Затем он, говоря об освобождении нацистского лагеря смерти в Освенциме, перечислил украинцев, участвовавших в этой операции. При этом президент Украины в своей речи опустил тот факт, что концлагерь, как и всю Польшу, освободили солдаты Красной Армии.
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"Зеленский проявил себя и продолжает проявлять как несамостоятельная политическая фигура. Он делает такие заявления не от себя лично, а то, что ему готовят, для того, чтобы еще в большей степени затруднить достижение мира на Украине и установление отношений с Россией, все направлено на это. Зеленский сейчас выполняет то, что ему говорят со стороны", - считает Жарихин.
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Владимир ЖарихинВладимир ЗеленскийПольшаРоссияУкраинаВ мире
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