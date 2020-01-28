В России не зарегистрировано больных с новым коронавирусом

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Больных новой коронавирусной инфекцией в России, по последним данным, не зарегистрировано, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"За период мониторинга выявлено 103 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. При проведении скрининговых исследований получены результаты: у 13 больных – респираторная инфекция (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы), 13 - грипп А, девять - грипп В, три - парагрипп, в двух случаях - сезонная коронавирусная инфекция, у шести заболевших микстинфекция. Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.