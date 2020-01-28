В России не зарегистрировано больных с новым коронавирусом

"За период мониторинга выявлено 103 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. При проведении скрининговых исследований получены результаты: у 13 больных – респираторная инфекция (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы), 13 - грипп А, девять - грипп В, три - парагрипп, в двух случаях - сезонная коронавирусная инфекция, у шести заболевших микстинфекция. Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано", - говорится в сообщении.