На Сахалине льдину с 600 рыбаками оторвало от берега

"Во вторник в 16.40 (8.40 мск) оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что в заливе Мордвинова в двух километрах от берега образовалась трещина. В результате отрезанными от берега оказались около 600 рыбаков. Ведутся спасательные работы", - говорится в сообщении ведомства.