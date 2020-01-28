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На Сахалине льдину с 600 рыбаками оторвало от берега
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РИА Новости

На Сахалине льдину с 600 рыбаками оторвало от берега

10:01 28.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 янв – РИА Новости. Около 600 рыбаков во вторник оказались на оторванной от берега льдине на юге Сахалина, информирует региональный главк МЧС России.
"Во вторник в 16.40 (8.40 мск) оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что в заливе Мордвинова в двух километрах от берега образовалась трещина. В результате отрезанными от берега оказались около 600 рыбаков. Ведутся спасательные работы", - говорится в сообщении ведомства.
По информации спасателей, на месте происшествия в заливе Мордвинова в Корсаковском пайоне работают сотрудники МЧС, к готовности к взлету находится вертолет Ми-8.
На месте происшествия в бухте Воевода на острове Русском во Владивостоке, где около 30 автомобилей рыбаков частично провалились под лед
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МЧС РФЮжно-СахалинскРоссияПроисшествия
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