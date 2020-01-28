На Сахалине льдину с 600 рыбаками оторвало от берега

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 янв – РИА Новости. Около 600 рыбаков во вторник оказались на оторванной от берега льдине на юге Сахалина, информирует региональный главк МЧС России.
"Во вторник в 16.40 (8.40 мск) оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что в заливе Мордвинова в двух километрах от берега образовалась трещина. В результате отрезанными от берега оказались около 600 рыбаков. Ведутся спасательные работы", - говорится в сообщении ведомства.
По информации спасателей, на месте происшествия в заливе Мордвинова в Корсаковском пайоне работают сотрудники МЧС, к готовности к взлету находится вертолет Ми-8.