Воробьев подписал рекомендацию комиссии помиловать Иссахар

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал рекомендацию о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Московской области
"Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал рекомендацию региональной комиссии о помиловании израильтянки Наамы Иссахар", - говорится в сообщении.
Ранее Иссахар попросила президента РФ Владимира Путина о помиловании. В ходатайстве она частично признала свою вину, заявила омбудсмен Подмосковья. Комиссия по вопросам помилования на территории Московской области посчитала целесообразным применение акта помилования в отношении Иссахар.