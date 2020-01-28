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Воробьев подписал рекомендацию комиссии помиловать Иссахар
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РИА Новости

Воробьев подписал рекомендацию комиссии помиловать Иссахар

10:00 28.01.2020 (обновлено: 10:15 28.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал рекомендацию о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Московской области
"Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал рекомендацию региональной комиссии о помиловании израильтянки Наамы Иссахар", - говорится в сообщении.
Ранее Иссахар попросила президента РФ Владимира Путина о помиловании. В ходатайстве она частично признала свою вину, заявила омбудсмен Подмосковья. Комиссия по вопросам помилования на территории Московской области посчитала целесообразным применение акта помилования в отношении Иссахар.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
27 января, 13:04
В Кремле прокомментировали прошение о помиловании израильтянки Иссахар
37020727
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Наама ИссахарАндрей ВоробьевМосковская областьПолитика
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