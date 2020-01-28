В Хабаровск эвакуируют до 180 туристов с острова Хайнань

Люди в защитных масках в метро в Шанхае. Архивное фото

Люди в защитных масках в метро в Шанхае

ХАБАРОВСК, 28 янв - РИА Новости. Самолет в среду вывезет с китайского острова Самолет в среду вывезет с китайского острова Хайнань Хабаровск до 180 дальневосточных туристов из-за распространения в соседней стране коронавирусной инфекции , сообщил РИА Новости представитель комитета по туризму региона.

По рекомендации Ростуризма с 25 января приостановлена продажа туров в Китай . Компания "Русь-тур", отправившая группы на Хайнань, решила срочно эвакуировать всех ее туристов обратно в Хабаровск.

"Компания "Русь-тур" организовала вывоз с Хайнаня своих туристов. В среду в Хабаровск прилетит самолет, на борту которого предполагается вывезти до 180 человек, из них 146 жители Хабаровского края, остальные туристы из Владивостока", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что всех туристов встретят сотрудники Роспотребнадзора, которые уже некоторое время дежурят в аэропорту. Они проведут дистанционную термометрию и определят состояние здоровья прилетевших.