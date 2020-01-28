Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-01-28T09:56+0300
https://ria.ru/20200128/1563953837.html
В Хабаровск эвакуируют до 180 туристов с острова Хайнань
https://cdn25.img.ria.ru/images/156379/03/1563790318_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a811ca8abedff2231707f37d61e58a15.jpg
РИА Новости

В Хабаровск эвакуируют до 180 туристов с острова Хайнань

09:56 28.01.2020
633
© REUTERS / Aly SongЛюди в защитных масках в метро в Шанхае
Люди в защитных масках в метро в Шанхае
© REUTERS / Aly Song
Люди в защитных масках в метро в Шанхае. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 28 янв - РИА Новости. Самолет в среду вывезет с китайского острова Хайнань в Хабаровск до 180 дальневосточных туристов из-за распространения в соседней стране коронавирусной инфекции, сообщил РИА Новости представитель комитета по туризму региона.
По рекомендации Ростуризма с 25 января приостановлена продажа туров в Китай. Компания "Русь-тур", отправившая группы на Хайнань, решила срочно эвакуировать всех ее туристов обратно в Хабаровск.
"Компания "Русь-тур" организовала вывоз с Хайнаня своих туристов. В среду в Хабаровск прилетит самолет, на борту которого предполагается вывезти до 180 человек, из них 146 жители Хабаровского края, остальные туристы из Владивостока", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что всех туристов встретят сотрудники Роспотребнадзора, которые уже некоторое время дежурят в аэропорту. Они проведут дистанционную термометрию и определят состояние здоровья прилетевших.
Очередь за медицинскими масками возле аптеки в Шанхае, КНР
27 января, 19:45
ВОЗ повысила оценку риска распространения нового коронавируса
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
200000
Обсудить 0
ТуризмРаспространение нового коронавирусаХайнаньКитайХабаровск
Рекомендуем
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса
Аэропорт Толмачево
Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук рассказал о "встрече" Гитлера и Сталина во Львове
Экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев
Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной
Пляж Нячанга, Вьетнам
Отели во Вьетнаме предупредили туристов о вспышке коронавируса
Президент США Дональд Трамп
Эксперт рассказал, как США пытаются помешать России "сделкой века"
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 125 человек
Люди стоят возле аптеки в Шанхае
В Китае арестовали мужчину из-за поста об умышленном заражении вирусом
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании NordStar
Nord Star отменила все рейсы на остров Хайнань
Врач
Врачи рассказали о состоянии женщины, которую подожгли в Пермском крае
Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
Изображение коронавируса
Австралийские ученые смогли вырастить новый коронавирус
Туристы в защитных масках в аэропорту
В КНДР прибывающих из Китая иностранцев изолируют из-за коронавируса
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
Число зараженных коронавирусом в Германии выросло до четырех человек
Люди стоят возле аптеки в Шанхае
Эксперт: вспышка эпидемии коронавируса повлияет на туризм в Китае
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57Граждан США могут изолировать по приезду в Калифорнию из Уханя
05:48Серебряный серфер может дебютировать в фильме "Тор: Любовь и гром"
05:37В Приморье могут продлить приостановку работы пунктов пропуска с КНР
05:31Опубликовано видео полетов истребителей Су-35С в Карелии
05:21Аэропорт Хабаровска усилил меры безопасности среди сотрудников
05:18Роспотребнадзор советует не пить жаропонижающее перед проходом границы
05:11Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
05:01Британский экоактивист: рыбу в Ла-Манше будто заменили на мусор
04:59На Камчатке усилили контроль в пунктах пропуска через госграницу
04:54Австралия эвакуирует своих граждан из Уханя на остров Рождества
04:44Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
04:43Аналитик прогнозирует более "смертоносные" нападения на армию США
04:25Российские туристы рассказали, как борются с хандрой
04:13Фигурант споров об импичменте Парнас хочет попасть на суд в сенат США
04:11Глава немецкого минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР
04:09Роспотребнадзор рассказал, какими осложнениями опасен грипп
04:07Число зараженных коронавирусом в Малайзии выросло до семи человек
04:04Два эвакуированных из Уханя на родину японца жалуются на недомогание
04:03Первый самолет с японцами, эвакуированными из Уханя, прибыл в Токио
03:57Трамп планирует наложить вето на возможное решение конгресса по Ирану
Лента новостейМолния