В Хабаровск эвакуируют до 180 туристов с острова Хайнань

ХАБАРОВСК, 28 янв - РИА Новости. Самолет в среду вывезет с китайского острова Хайнань в Хабаровск до 180 дальневосточных туристов из-за распространения в соседней стране коронавирусной инфекции, сообщил РИА Новости представитель комитета по туризму региона.
По рекомендации Ростуризма с 25 января приостановлена продажа туров в Китай. Компания "Русь-тур", отправившая группы на Хайнань, решила срочно эвакуировать всех ее туристов обратно в Хабаровск.
"Компания "Русь-тур" организовала вывоз с Хайнаня своих туристов. В среду в Хабаровск прилетит самолет, на борту которого предполагается вывезти до 180 человек, из них 146 жители Хабаровского края, остальные туристы из Владивостока", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что всех туристов встретят сотрудники Роспотребнадзора, которые уже некоторое время дежурят в аэропорту. Они проведут дистанционную термометрию и определят состояние здоровья прилетевших.
27 января, 19:45ВОЗ повысила оценку риска распространения нового коронавируса
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.