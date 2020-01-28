Поклонская назвала заявление Зеленского об СССР "уроком русофобии"

Она напомнила, что нацисты более трех лет "насиловали" украинскую землю, оккупировав ее.

"Республика потеряла пятую часть населения: погибли от восьми до десяти миллионов человек. Каждый шестой боец Красной армии был украинцем", — отметила Поклонская.

"Да и тем более, Владимир Александрович, ваш дед — командир минометного взвода — в 1944 году получил два ордена Красной Звезды, войну закончил лейтенантом. Вам перед дедом не стыдно?" — заключила депутат.