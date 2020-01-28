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Поклонская назвала заявление Зеленского об СССР "уроком русофобии"
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РИА Новости

Поклонская назвала заявление Зеленского об СССР "уроком русофобии"

09:52 28.01.2020 (обновлено: 11:32 28.01.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, который во время визита в Польшу заявил о том, что СССР якобы виновен в развязывании Второй мировой войны.
"При всем моем уважении к Владимиру Зеленскому, но... что-то у него случился сдвиг по фазе... Вместе с польским президентом он решил показать миру "урок махровой русофобии" — обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и холокоста", — написала Поклонская в Telegram-канале.
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Она напомнила, что нацисты более трех лет "насиловали" украинскую землю, оккупировав ее.

"Республика потеряла пятую часть населения: погибли от восьми до десяти миллионов человек. Каждый шестой боец Красной армии был украинцем", — отметила Поклонская.

Она добавила, что созданные нацистами лагеря смерти были освобождены благодаря советским воинам.
"Да и тем более, Владимир Александрович, ваш дед — командир минометного взвода — в 1944 году получил два ордена Красной Звезды, войну закончил лейтенантом. Вам перед дедом не стыдно?" — заключила депутат.
Наталья Поклонская
25 января, 22:59
Поклонская обратилась к Зеленскому по-украински
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Обсудить 18
Наталья ПоклонскаяГосдума РФВладимир ЗеленскийПольшаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Может прекратите засе₽ать людям мозги??? Человечество на грани невиданной эпидемии, а вы нам все Украину втюхиваете. В самое ближайшее время экономика Китая рухнет. и это будет только начало. А этот вирус просто исполнит волю верховных правителей земли-правило золотого миллиарда.
28 января, 10:08
aaolpsm1
5110252
Вот правильно и тому и другому не стали давать слово в Иерусалиме. наговорили бы такого, что вся служба безопасности Израиля не смогла бы спасти. Поклонской можно было бы опустить слова "при всем уважении", а просто сказать, что подобные высказывания являются враждебными по отношению к России.
28 января, 10:10
MFMike Fauley
4210001
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