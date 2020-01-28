Поклонская назвала заявление Зеленского об СССР "уроком русофобии"

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, который во время визита в Польшу заявил о том, что СССР якобы виновен в развязывании Второй мировой войны.
"При всем моем уважении к Владимиру Зеленскому, но... что-то у него случился сдвиг по фазе... Вместе с польским президентом он решил показать миру "урок махровой русофобии" — обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и холокоста", — написала Поклонская в Telegram-канале.
Она напомнила, что нацисты более трех лет "насиловали" украинскую землю, оккупировав ее.
"Республика потеряла пятую часть населения: погибли от восьми до десяти миллионов человек. Каждый шестой боец Красной армии был украинцем", — отметила Поклонская.
Она добавила, что созданные нацистами лагеря смерти были освобождены благодаря советским воинам.
"Да и тем более, Владимир Александрович, ваш дед — командир минометного взвода — в 1944 году получил два ордена Красной Звезды, войну закончил лейтенантом. Вам перед дедом не стыдно?" — заключила депутат.
25 января, 22:59Поклонская обратилась к Зеленскому по-украински