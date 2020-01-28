В Китае арестовали мужчину из-за поста об умышленном заражении вирусом

ПЕКИН, 28 янв - РИА Новости. Полиция района Тунчжоу в пригороде Полиция района Тунчжоу в пригороде Пекина арестовала мужчину, который написал в соцсетях, что умышленно заражал людей новым коронавирусом , говорится в заявлении полиции.

Полиция Тунчжоу получила обращения от населения о том, что один из интернет-пользователей опубликовал пост, в котором утверждал, что после того, как заразился новым типом коронавируса, он специально ходил в места массового скопления людей и пытался умышленно заражать других людей.

Полиция выяснила, что автором сообщения оказался 22-летний молодой человек, который здоров и не заражен новым вирусом. Во время дачи показаний, он заявил, что он хотел устроить розыгрыш и поэтому распространил ложную информацию.

В настоящее время полиция взяла мужчину под арест по подозрению в совершении уголовного преступления, связанного с умышленным распространением ложной информации о терроризме, расследование дела продолжается.

В полиции предупредили, что будут со всей строгостью наказывать тех, кто в это важное время, когда идет борьба с распространением эпидемии, использует интернет для вброса недостоверной информации, распространяет слухи и сеет панику.