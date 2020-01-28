Пушков прокомментировал слова Зеленского о вине СССР во Второй мировой

Пушков отметил, что заявление Зеленского мотивировано его желанием угодить Польше, а также потребностью ответить на "чествование России" в рамках Пятого Всемирного форума памяти Холокоста, прошедшего на прошлой неделе в Израиле.

Во время своего визита в Польшу Зеленский обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны. Кроме того, говоря об освобождении Освенцима, он перечислил украинцев, участвовавших в этой операции. При этом Зеленский в своей речи опустил тот факт, что концлагерь, как и всю Польшу, освободили солдаты Красной Армии.