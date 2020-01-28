Пушков прокомментировал слова Зеленского о вине СССР во Второй мировой

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, возложившего на Советский Союз вину за начало Второй мировой войны.
Пушков отметил, что заявление Зеленского мотивировано его желанием угодить Польше, а также потребностью ответить на "чествование России" в рамках Пятого Всемирного форума памяти Холокоста, прошедшего на прошлой неделе в Израиле.
По словам сенатора, своим высказыванием украинский президент пересек "все мыслимые и немыслимые границы подлости".
"Так далеко не заходили даже в Польше", - написал Пушков в Twitter.
Во время своего визита в Польшу Зеленский обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны. Кроме того, говоря об освобождении Освенцима, он перечислил украинцев, участвовавших в этой операции. При этом Зеленский в своей речи опустил тот факт, что концлагерь, как и всю Польшу, освободили солдаты Красной Армии.
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