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Пушков прокомментировал слова Зеленского о вине СССР во Второй мировой
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РИА Новости

Пушков прокомментировал слова Зеленского о вине СССР во Второй мировой

09:44 28.01.2020 (обновлено: 17:18 28.01.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, возложившего на Советский Союз вину за начало Второй мировой войны.
Пушков отметил, что заявление Зеленского мотивировано его желанием угодить Польше, а также потребностью ответить на "чествование России" в рамках Пятого Всемирного форума памяти Холокоста, прошедшего на прошлой неделе в Израиле.
По словам сенатора, своим высказыванием украинский президент пересек "все мыслимые и немыслимые границы подлости".
"Так далеко не заходили даже в Польше", - написал Пушков в Twitter.
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Обсудить 11
Вторая мировая война (1939-1945)Алексей ПушковВладимир ЗеленскийПольшаРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Он предал своих предков,у него,наверняка,кто то пострадал от фашистов из родственников...Политика политикой,но тут именно предательство!Неужели ему не стыдно?
28 января, 11:05
ttalmv
5900000
Дедушка Зелёного пианиста в гробу вертится.
28 января, 09:52
ЛКЛысый Кучерявый
4300100
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