Эксперт оценила риск заражения коронавирусом через посылки AliExpress

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Риск инфицирования китайским коронавирусом через почтовые отправления из КНР, в частности, посылки с AliExpress, минимален, сообщила журналистам во вторник начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Свердловской области Светлана Перминова.
"На сегодня такие случаи не описаны. Риск инфицирования, связанный с почтовыми отправлениями, минимален. Вирус - нестойкий во внешней среде", - сказала Перминова в ответ на вопрос, можно ли заразиться через посылки с AliExpress.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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