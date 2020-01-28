В КНДР прибывающих из Китая иностранцев изолируют из-за коронавируса

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Власти КНДР приняли решение изолировать для медицинского обследования в течение одного месяца всех иностранцев, включая сотрудников дипмиссий, прибывающих в Северную Корею из Китая для предотвращения распространения коронавируса, сообщили в посольстве РФ в республике.
"28 января российское посольство получило ноту из протокольного департамента МИД КНДР, в которой, в частности, говорится, что в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа все иностранцы, включая сотрудников аккредитованных в КНДР дипломатических миссий и представительств международных организаций, прибывающие в Корейскую Народно-Демократическую Республику из Китайской Народной Республики напрямую или транзитом через Российскую Федерацию, изолируются в нижеуказанных местах и находятся под медицинским наблюдением в течение одного месяца", - говорится в сообщении российского посольства в КНДР.
Уточняется, что в случае въезда авиатранспортом иностранцы будут наблюдаться в гостинице "Чансусан" города Пхёнсон (провинция Южная Пхёнан), в случае въезда через пограничный пункт Синыйчжу на поезде или на автотранспорте – в гостинице "Амноккан" города Синыйчжу (провинция Северная Пхёнан).
Если же прибывающие направятся в страну через другие погранпереходы и порты, их разместят в гостиницах международного класса, ближайших к пункту въезда.