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В КНДР прибывающих из Китая иностранцев изолируют из-за коронавируса
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РИА Новости

В КНДР прибывающих из Китая иностранцев изолируют из-за коронавируса

09:42 28.01.2020
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© REUTERS / Benoit TessierТуристы в защитных масках в аэропорту
Туристы в защитных масках в аэропорту
© REUTERS / Benoit Tessier
Туристы в защитных масках в аэропорту
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Власти КНДР приняли решение изолировать для медицинского обследования в течение одного месяца всех иностранцев, включая сотрудников дипмиссий, прибывающих в Северную Корею из Китая для предотвращения распространения коронавируса, сообщили в посольстве РФ в республике.
"28 января российское посольство получило ноту из протокольного департамента МИД КНДР, в которой, в частности, говорится, что в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа все иностранцы, включая сотрудников аккредитованных в КНДР дипломатических миссий и представительств международных организаций, прибывающие в Корейскую Народно-Демократическую Республику из Китайской Народной Республики напрямую или транзитом через Российскую Федерацию, изолируются в нижеуказанных местах и находятся под медицинским наблюдением в течение одного месяца", - говорится в сообщении российского посольства в КНДР.
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Уточняется, что в случае въезда авиатранспортом иностранцы будут наблюдаться в гостинице "Чансусан" города Пхёнсон (провинция Южная Пхёнан), в случае въезда через пограничный пункт Синыйчжу на поезде или на автотранспорте – в гостинице "Амноккан" города Синыйчжу (провинция Северная Пхёнан).
Если же прибывающие направятся в страну через другие погранпереходы и порты, их разместят в гостиницах международного класса, ближайших к пункту въезда.
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