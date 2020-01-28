Синоптики посоветовали москвичам реже использовать машины

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству, что днем во вторник ожидается снег, прирост снежного покрова может составить до 4-5 сантиметров. Накануне коммунальные службы города были переведены на усиленный режим работы.

"На данный момент движение в городе - уже 7 баллов. Идет снег, на дорогах местами гололедица. Скорости движения сильно снижены, возможен риск увеличения количества аварий. В вечерний час пик ожидаем до 8 баллов. Рекомендуем отказаться от личного транспорта и пересесть на городской, так будет быстрее", - рассказали в ЦОДД.