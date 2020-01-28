Синоптики посоветовали москвичам реже использовать машины

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Автомобилистам в Москве рекомендуется отказаться от личного транспорта и пересесть на городской, из-за погодных условий пробки утром во вторник оцениваются уже 7 баллов, вечером ожидается 8 баллов, есть риск увеличения мелких аварий, сообщили РИА Новости в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству, что днем во вторник ожидается снег, прирост снежного покрова может составить до 4-5 сантиметров. Накануне коммунальные службы города были переведены на усиленный режим работы.
"На данный момент движение в городе - уже 7 баллов. Идет снег, на дорогах местами гололедица. Скорости движения сильно снижены, возможен риск увеличения количества аварий. В вечерний час пик ожидаем до 8 баллов. Рекомендуем отказаться от личного транспорта и пересесть на городской, так будет быстрее", - рассказали в ЦОДД.
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