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В Ростовской области ищут мужчину, бросившего детей в Шереметьево
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РИА Новости

В Ростовской области ищут мужчину, бросившего детей в Шереметьево

09:34 28.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция разыскивает на территории Ростовской области мужчину, который прилетел из Хабаровска в Москву и оставил своих детей в аэропорту "Шереметьево", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Местонахождение мужчины пока не установлено, его розыск ведется на территории Ростовской области", - сказал он, не раскрывая подробностей.
Новый международный терминал С в аэропорту Шереметьево
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Прилетевший из Хабаровска 26 января мужчина бросил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. СК возбудил уголовное дело об оставлении детей в опасности, установил личности отца и матери и выяснил, что мужчина в тот же день вылетел рейсом в Ростов-на-Дону.
Ранее сообщалось, что мать не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом, проживающими в Комсомольске-на-Амуре. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова в понедельник заявила, что женщина выразила желание забрать детей. Детский омбудсмен в Хабаровском крае Виктория Трегубенко рассказала РИА Новости, что билеты для мальчиков в Хабаровск уже приобретены.
Аэропорт Шереметьево
27 января, 18:27
Отец брошенных в Шереметьево детей оставлял их в центре соцпомощи
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Инцидент в "Шереметьево" с прилетевшими из Хабаровска детьмиСледственный комитет РФРостовская областьРостов-на-ДонуШереметьево (аэропорт)Происшествия
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