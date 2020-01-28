В Ростовской области ищут мужчину, бросившего детей в Шереметьево

"Местонахождение мужчины пока не установлено, его розыск ведется на территории Ростовской области", - сказал он, не раскрывая подробностей.

Прилетевший из Хабаровска 26 января мужчина бросил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. СК возбудил уголовное дело об оставлении детей в опасности, установил личности отца и матери и выяснил, что мужчина в тот же день вылетел рейсом в Ростов-на-Дону.