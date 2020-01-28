Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Украинский Южный машиностроительный завод имени Макарова заключил договор с российским ООО "Промышленное обеспечение "Альфа-Металл" на поставку алюминия, сообщает портал "Украина.ру".
Согласно мониторингу госзакупок "Прозорро", 15 января стороны подписали соглашение на поставку металла на сумму 109,5 миллиона рублей. Общий вес заказа — около 88,7 тонны алюминиевого проката.
Назначение этой закупки в отчете не раскрывается, однако с 2017 года "Южмаш" заключил с российской компанией четыре контракта на поставку алюминия, отмечает СМИ.
В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
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