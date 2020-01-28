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Индия планирует вывезти своих граждан из китайского Уханя
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РИА Новости

Индия планирует вывезти своих граждан из китайского Уханя

09:26 28.01.2020 (обновлено: 09:31 28.01.2020)
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© REUTERS / Weibo/The Central Hospital of WuhanСотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
© REUTERS / Weibo/The Central Hospital of Wuhan
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 янв – РИА Новости. Национальная индийская авиакомпания Air India подготовила 423-местный самолет Boeing для эвакуации остающихся в китайском Ухане индийских граждан, сообщил телеканала India TV со ссылкой на источник.
"Мы держим Boeing 747-400 наготове в Мумбаи, чтобы выполнить эвакуационный рейс в Китай, когда мы получим разрешение от правительства", - сказал собеседник телеканала.
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Он отметил, что по его данным, из Китая должны быть эвакуированы около 250 человек.
"Мы ожидаем разрешения от министерства иностранных дел, а также от министерства здравоохранения. Одобрение минздрава необходимо, потому что экипаж должен лететь на территорию, где произошла вспышка вируса", - сказал собеседник телеканала.
В понедельник правительство Индии решило предпринять шаги для подготовки к возможной эвакуации индийских граждан из Уханя.
Ранее власти США заявили, что эвакуируют из Уханя около 200 человек, своих граждан из этого региона планирует вывезти Германия, Япония, Франция и ряд других стран.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Как установили специалисты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который может передаваться от человека к человеку.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, 60 человек вылечились и были выписаны из больниц. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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