Индия планирует вывезти своих граждан из китайского Уханя

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 янв – РИА Новости. Национальная индийская авиакомпания Air India подготовила 423-местный самолет Boeing для эвакуации остающихся в китайском Национальная индийская авиакомпания Air India подготовила 423-местный самолет Boeing для эвакуации остающихся в китайском Ухане индийских граждан, сообщил телеканала India TV со ссылкой на источник.

"Мы держим Boeing 747-400 наготове в Мумбаи, чтобы выполнить эвакуационный рейс в Китай, когда мы получим разрешение от правительства", - сказал собеседник телеканала.

Он отметил, что по его данным, из Китая должны быть эвакуированы около 250 человек.

"Мы ожидаем разрешения от министерства иностранных дел, а также от министерства здравоохранения. Одобрение минздрава необходимо, потому что экипаж должен лететь на территорию, где произошла вспышка вируса", - сказал собеседник телеканала.

В понедельник правительство Индии решило предпринять шаги для подготовки к возможной эвакуации индийских граждан из Уханя.

Ранее власти США заявили, что эвакуируют из Уханя около 200 человек, своих граждан из этого региона планирует вывезти Германия, Япония, Франция и ряд других стран.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Как установили специалисты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который может передаваться от человека к человеку.