Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-28T09:19+0300
https://ria.ru/20200128/1563952751.html
В Тольятти увеличилась площадь пожара в ангаре
https://cdn22.img.ria.ru/images/155558/25/1555582570_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_2510f83624ca1448db58253b9fc23cd1.jpg
РИА Новости

В Тольятти увеличилась площадь пожара в ангаре

09:19 28.01.2020
1290
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Пожарный. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Площадь пожара в ангаре с резинотехническими изделиями в Тольятти превысила тысячу квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Ранее сообщалось о пожаре в ангаре в Центральном районе Тольятти на 450 "квадратах".
"По прибытию к месту подразделений объявлен повышенный ранг вызова - пожар №2. Площадь пожара составляет 1050 квадратных метров", - информирует МЧС.
Отмечается, что погибших и пострадавших нет. В тушении пожара задействовано 53 человека, 21 единица техники.
002200
Обсудить 0
МЧС РФМоскваТольяттиПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
В Тольятти загорелся ангар с резинотехническими изделиями
Сотрудник МЧС РФ
В Тольятти потушили пожар в ангаре с резинотехническими изделиями
Мужчина с полученной пенсией на почтамте
Эксперты подсчитали размер прибавки к пенсии по ГПП
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Нижнем Новгороде главу района и его заместителя задержали за взятку
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Тамбовской области
В Москве более ста человек вывели из детсада из-за короткого замыкания
Американская ракета-носитель Antares
Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку
Трубы промышленных предприятий
В Омске зафиксировали восьмикратное превышение этилбензола в воздухе
Пожар в районе Текстильщике ЮВАО Москвы. 28 января 2020
На юго-востоке Москвы горит крыша офисного здания
В салоне автобуса
Украинку высадили из автобуса после скандала из-за сериала на русском
Программирование
Эксперты назвали главные правила по защите от кибермошенников
Океанографическое исследовательское судно Адмирал Владимирский ВМФ РФ у побережья Антарктиды
ВМФ проведет масштабные исследования Антарктиды
Вид Земли с МКС
РАН предложила пристальнее следить за спутниками с ядерными реакторами
Пассажиры в зоне международных прилетов аэропорта Владивостока
Китай в рекордные сроки выделил патоген коронавируса, заявила ВОЗ
Нашивки сотрудников МЧС России
На Сахалине льдину с 600 рыбаками оторвало от берега
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57Граждан США могут изолировать по приезду в Калифорнию из Уханя
05:48Серебряный серфер может дебютировать в фильме "Тор: Любовь и гром"
05:37В Приморье могут продлить приостановку работы пунктов пропуска с КНР
05:31Опубликовано видео полетов истребителей Су-35С в Карелии
05:21Аэропорт Хабаровска усилил меры безопасности среди сотрудников
05:18Роспотребнадзор советует не пить жаропонижающее перед проходом границы
05:11Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
05:01Британский экоактивист: рыбу в Ла-Манше будто заменили на мусор
04:59На Камчатке усилили контроль в пунктах пропуска через госграницу
04:54Австралия эвакуирует своих граждан из Уханя на остров Рождества
04:44Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
04:43Аналитик прогнозирует более "смертоносные" нападения на армию США
04:25Российские туристы рассказали, как борются с хандрой
04:13Фигурант споров об импичменте Парнас хочет попасть на суд в сенат США
04:11Глава немецкого минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР
04:09Роспотребнадзор рассказал, какими осложнениями опасен грипп
04:07Число зараженных коронавирусом в Малайзии выросло до семи человек
04:04Два эвакуированных из Уханя на родину японца жалуются на недомогание
04:03Первый самолет с японцами, эвакуированными из Уханя, прибыл в Токио
03:57Трамп планирует наложить вето на возможное решение конгресса по Ирану
Лента новостейМолния