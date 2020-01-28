В Тольятти увеличилась площадь пожара в ангаре

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Площадь пожара в ангаре с резинотехническими изделиями в Тольятти превысила тысячу квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Ранее сообщалось о пожаре в ангаре в Центральном районе Тольятти на 450 "квадратах".
"По прибытию к месту подразделений объявлен повышенный ранг вызова - пожар №2. Площадь пожара составляет 1050 квадратных метров", - информирует МЧС.
Отмечается, что погибших и пострадавших нет. В тушении пожара задействовано 53 человека, 21 единица техники.