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США эвакуируют из Уханя около 200 человек
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РИА Новости

США эвакуируют из Уханя около 200 человек

09:16 28.01.2020
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© REUTERS / China News ServiceЛюди в масках стоят в очереди в магазин в Ухане
Люди в масках стоят в очереди в магазин в Ухане
© REUTERS / China News Service
Люди в масках стоят в очереди в магазин в Ухане
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Госдепартамент США во вторник организует чартерный рейс для эвакуации около 200 американских граждан, дипломатов и членов их семей из китайского города Ухань из-за распространения нового типа коронавируса, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на уведомление ведомства и находящихся в контакте с посольством США в Китае американцев.
Как ожидается, самолет прибудет во вторник в закрытый аэропорт Уханя и быстро вылетит в США, взяв на борт порядка 230 человек. Главным образом этот рейс предназначен для эвакуации сотрудников американского консульства в Ухане из-за временного закрытия дипломатического представительства в городе. По данным издания, всего в Ухане находятся около тысячи американцев.
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По словам пресс-секретаря госдепа, самолет приземлится в городе Онтарио, штат Калифорния. Она добавила, что всех пассажиров проверят на симптомы коронавируса перед отлетом.
Ранее сообщалось, что рейс с гражданами США вылетит из Уханя 28 января и направится в Сан-Франциско.
Как заявила главный врач штата Аляска Энн Цинк, во время остановки самолета в Анкоридже для дозаправки пассажиры смогут выйти в закрытый для широкой публики терминал, где их еще раз проверят перед вылетом в Калифорнию. Помимо этого, на борту самолета буду присутствовать медики, которые будут наблюдать за состоянием людей во время полета. В случае обнаружения симптомов заболевания больницы Анкориджа будут готовы принять пациентов, отметила Цинк.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии,
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