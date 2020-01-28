США эвакуируют из Уханя около 200 человек

Люди в масках стоят в очереди в магазин в Ухане

Люди в масках стоят в очереди в магазин в Ухане

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Госдепартамент США во вторник организует чартерный рейс для эвакуации около 200 американских граждан, дипломатов и членов их семей из китайского города Ухань из-за распространения нового типа Госдепартамент США во вторник организует чартерный рейс для эвакуации около 200 американских граждан, дипломатов и членов их семей из китайского города Ухань из-за распространения нового типа коронавируса , сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на уведомление ведомства и находящихся в контакте с посольством США в Китае американцев.

Как ожидается, самолет прибудет во вторник в закрытый аэропорт Уханя и быстро вылетит в США, взяв на борт порядка 230 человек. Главным образом этот рейс предназначен для эвакуации сотрудников американского консульства в Ухане из-за временного закрытия дипломатического представительства в городе. По данным издания, всего в Ухане находятся около тысячи американцев.

По словам пресс-секретаря госдепа, самолет приземлится в городе Онтарио, штат Калифорния. Она добавила, что всех пассажиров проверят на симптомы коронавируса перед отлетом.

Ранее сообщалось, что рейс с гражданами США вылетит из Уханя 28 января и направится в Сан-Франциско.

Как заявила главный врач штата Аляска Энн Цинк, во время остановки самолета в Анкоридже для дозаправки пассажиры смогут выйти в закрытый для широкой публики терминал, где их еще раз проверят перед вылетом в Калифорнию. Помимо этого, на борту самолета буду присутствовать медики, которые будут наблюдать за состоянием людей во время полета. В случае обнаружения симптомов заболевания больницы Анкориджа будут готовы принять пациентов, отметила Цинк.