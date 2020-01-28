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ВОЗ надеется, что меры Китая помогут в борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

ВОЗ надеется, что меры Китая помогут в борьбе с коронавирусом

09:09 28.01.2020
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© REUTERS / Aly SongМужчина в защитной маске в метро Шанхая
Мужчина в защитной маске в метро Шанхая
© REUTERS / Aly Song
Мужчина в защитной маске в метро Шанхая. Архивное фото
ПЕКИН, 28 янв – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения надеется, что предпринимаемые китайским правительством меры профилактики и контроля помогут справиться с распространением коронавируса, заявил во вторник гендиректор ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус.
"Высоко ценим меры, которые вы предпринимаете. Это серьезные меры, и мы надеемся, что они помогут предотвратить (распространение – ред.) и контролировать эту вспышку (пневмонии - ред.)", - заявил глава организации на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И.
Он подчеркнул, что приверженность и готовность Китая сдержать распространение заболевания невероятны. "Мы ценим все усилия и уважаем вас за то, что вы делаете", - добавил глава ВОЗ.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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