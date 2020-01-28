ВОЗ надеется, что меры Китая помогут в борьбе с коронавирусом

"Высоко ценим меры, которые вы предпринимаете. Это серьезные меры, и мы надеемся, что они помогут предотвратить (распространение – ред.) и контролировать эту вспышку (пневмонии - ред.)", - заявил глава организации на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И.