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Эксперты подсчитали размер прибавки к пенсии по ГПП
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РИА Новости

Эксперты подсчитали размер прибавки к пенсии по ГПП

09:08 28.01.2020 (обновлено: 11:48 28.01.2020)
82103
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМужчина с полученной пенсией на почтамте
Мужчина с полученной пенсией на почтамте
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Благодаря системе гарантированного пенсионного плана (ГПП) пенсии россиян могут увеличить в среднем на 16,5 тысячи рублей, пишут "Известия" со ссылкой на исследование компании FinExpertiz.
Данные получили из расчета ежемесячного платежа по ГПП в размере шести процентов от дохода на протяжении 30 лет. При этом наибольший размер прибавки ожидает жителей столицы (32,7 тысячи рублей) и Сахалинской области (30 тысяч рублей), а наименьший — Тувы (7,8 тысячи рублей) и Карачаево-Черкесии (9,3 тысячи рублей).
Отмечается, что специалисты закладывали в расчеты доходность в 6,7 процента годовых, которую должны приносить инвестированные негосударственными фондами средства по ГПП.

Что такое ГПП

В октябре Центральный банк и Министерство финансов презентовали новую систему добровольных пенсионных накоплений — Гарантированный пенсионный план. Он позволит россиянам самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке со стороны государства.
Вхождение в ГПП будет добровольным, при этом договор вступает в силу после первого платежа. Размер взноса участник программы сможет определять самостоятельно, а менять его разрешается столько раз, сколько захочется.
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Общество
Популярные комментарии
Неее ребятки спасибо, Вы же нас обманите потом, заморозите снова всё, как с НПФ было, как Вам верить можно? Опять втельмяшится какой нибудь мост через Северный ледовитый океан строить, а тут хоп и новая кубышка народная и вы оттуда возьмёте без спроса, а потом скажете мол "ну это так важно было поймите нас" я ваши душонки насквозь вижу))))
28 января, 09:34
ВКВитольд Козлов
3651214018
То есть надо ждать 30 лет с % дохода в 6,7%. А за 30 лет они эту ГППшину 10 раз переименуют и переделают, а деньги куда то исчезнут, как это всегда и бывает. В нашей стране не знаешь, что через 1 год будет, а тут 30 лет........не смешите людей.
28 января, 09:42
ddtarkhov
364142107
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