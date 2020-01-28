Эксперты подсчитали размер прибавки к пенсии по ГПП

Мужчина с полученной пенсией на почтамте

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Благодаря системе гарантированного пенсионного плана (ГПП) пенсии россиян могут увеличить в среднем на 16,5 тысячи рублей, пишут Благодаря системе гарантированного пенсионного плана (ГПП) пенсии россиян могут увеличить в среднем на 16,5 тысячи рублей, пишут "Известия" со ссылкой на исследование компании FinExpertiz.

Данные получили из расчета ежемесячного платежа по ГПП в размере шести процентов от дохода на протяжении 30 лет. При этом наибольший размер прибавки ожидает жителей столицы (32,7 тысячи рублей) и Сахалинской области (30 тысяч рублей), а наименьший — Тувы (7,8 тысячи рублей) и Карачаево-Черкесии (9,3 тысячи рублей).

Отмечается, что специалисты закладывали в расчеты доходность в 6,7 процента годовых, которую должны приносить инвестированные негосударственными фондами средства по ГПП.

Что такое ГПП

В октябре Центральный банк и Министерство финансов презентовали новую систему добровольных пенсионных накоплений — Гарантированный пенсионный план. Он позволит россиянам самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке со стороны государства.