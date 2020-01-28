Поклонская анонсировала визит делегации из Индии на форум в Ялте

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости. Член комитета Госдумы России по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что на Ялтинский международный экономический форум в апреле в Крым приедут представители парламента и правительства Индии, а также представители Турции, Египта, Туниса и Италии.
"Я посетила Индию, встретились с председателем парламента Индии. Он обещал направить свою делегацию в Крым на Ялтинский международный экономический форум... Также должны приехать представители парламента и правительства Индии, также из Туниса, Италии и Египта, и из Турции приедут представители на ЯМЭФ", - сказала Поклонская на встрече депутатов Госдумы от Крыма с главой республики Сергеем Аксеновым, стенограмму которой приводит его пресс-служба.
Ялтинский международный экономический форум - ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля. Число его участников превысило 4,5 тысячи человек из около 100 стран мира. В 2020 году форум пройдет 23-25 апреля.