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Поклонская анонсировала визит делегации из Индии на форум в Ялте
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РИА Новости

Поклонская анонсировала визит делегации из Индии на форум в Ялте

09:06 28.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости. Член комитета Госдумы России по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что на Ялтинский международный экономический форум в апреле в Крым приедут представители парламента и правительства Индии, а также представители Турции, Египта, Туниса и Италии.
"Я посетила Индию, встретились с председателем парламента Индии. Он обещал направить свою делегацию в Крым на Ялтинский международный экономический форум... Также должны приехать представители парламента и правительства Индии, также из Туниса, Италии и Египта, и из Турции приедут представители на ЯМЭФ", - сказала Поклонская на встрече депутатов Госдумы от Крыма с главой республики Сергеем Аксеновым, стенограмму которой приводит его пресс-служба.
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Ялтинский международный экономический форум - ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля. Число его участников превысило 4,5 тысячи человек из около 100 стран мира. В 2020 году форум пройдет 23-25 апреля.
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Наталья ПоклонскаяЯлтаВ мире
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