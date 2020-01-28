Власти Парижа начали эвакуацию лагеря мигрантов на севере города

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Власти Парижа приступили к эвакуации лагеря мигрантов на севере города, сообщила столичная префектура полиции.
"Начало операции по эвакуации и предоставлению убежища обитателям незаконного лагеря на севере Парижа у въезда в Обервилье", - говорится в сообщении префектуры в Twitter.
Début de l’opération d’évacuation et de mise à l’abri des occupants des campements irrégulièrement installés dans le nord de Paris à la porte d'Aubervilliers (#Paris19). pic.twitter.com/APi2vMSSTD— Préfecture de Police (@prefpolice) January 28, 2020
В основном в лагере находятся беженцы из Афганистана, но есть и выходцы с Ближнего Востока и из Субсахарской Африки. Их число составляет примерно 915 человек, и они проживают в 769 палатках или времянках.
С момента образования незаконного поселения санитарная ситуация в районе сильно ухудшилась - в лагере повсюду мусор, отходы, бегают крысы. Кроме того, некоторые обитатели лагеря больны туберкулезом и инфекционными заболеваниями, некоторые из них наркозависимы.
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