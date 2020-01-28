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Власти Парижа начали эвакуацию лагеря мигрантов на севере города
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РИА Новости

Власти Парижа начали эвакуацию лагеря мигрантов на севере города

09:04 28.01.2020
1197
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкМужчины в лагере беженцев в Париже
Мужчины в лагере беженцев в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Мужчины в лагере беженцев в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Власти Парижа приступили к эвакуации лагеря мигрантов на севере города, сообщила столичная префектура полиции.
"Начало операции по эвакуации и предоставлению убежища обитателям незаконного лагеря на севере Парижа у въезда в Обервилье", - говорится в сообщении префектуры в Twitter.
В основном в лагере находятся беженцы из Афганистана, но есть и выходцы с Ближнего Востока и из Субсахарской Африки. Их число составляет примерно 915 человек, и они проживают в 769 палатках или времянках.
С момента образования незаконного поселения санитарная ситуация в районе сильно ухудшилась - в лагере повсюду мусор, отходы, бегают крысы. Кроме того, некоторые обитатели лагеря больны туберкулезом и инфекционными заболеваниями, некоторые из них наркозависимы.
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