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В Узбекистане задержали женщину при попытке продать дочь за $5 тысяч
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РИА Новости

В Узбекистане задержали женщину при попытке продать дочь за $5 тысяч

09:02 28.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТАШКЕНТ, 28 янв – РИА Новости. Правоохранители задержали в городе Андижане на востоке Узбекистана молодую женщину при попытке продать своего восьмимесячного ребенка за 5 тысяч долларов, сообщила во вторник пресс-служба Генпрокуратуры республики.
"Двадцатилетняя гражданка Узбекистана была задержана при продаже и передаче свидетельства о рождении своей дочери за 5 тысяч долларов США потенциальному покупателю", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "торговля несовершеннолетними", добавили в ведомстве. Санкции по данной статье предусматривают наказание в виде лишения свободы от восьми до 12 лет.
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