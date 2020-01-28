В Узбекистане задержали женщину при попытке продать дочь за $5 тысяч

ТАШКЕНТ, 28 янв – РИА Новости. Правоохранители задержали в городе Андижане на востоке Узбекистана молодую женщину при попытке продать своего восьмимесячного ребенка за 5 тысяч долларов, сообщила во вторник пресс-служба Генпрокуратуры республики.
"Двадцатилетняя гражданка Узбекистана была задержана при продаже и передаче свидетельства о рождении своей дочери за 5 тысяч долларов США потенциальному покупателю", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "торговля несовершеннолетними", добавили в ведомстве. Санкции по данной статье предусматривают наказание в виде лишения свободы от восьми до 12 лет.