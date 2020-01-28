Число зараженных коронавирусом в Таиланде выросло до 14 человек

БАНГКОК, 28 янв – РИА Новости. Министерство здравоохранения Таиланда выявило еще шесть граждан КНР, зараженных новым коронавирусом, таким образом общее число заболевших в стране составило 14 человек, заявил постоянный секретарь министерства здравоохранения страны доктор Сукхум Канчанапхимай, выступление которого транслировал Третий национальный телеканал Таиланда.
"Еще у шести граждан КНР, находящихся в качестве туристов на территории Таиланда, обнаружен коронавирус. Пятеро из шести – члены одной семьи из провинции Хубэй, прибывшие в страну неделю назад. У одного из них началась коронавирусная пневмония, и он заразил других. Шестой пациент прибыл из Шэньчжэня", - сообщил Канчанапхимай.
"Таким образом, в Таиланде с начала распространения коронавируса в КНР были обнаружены 14 заболевших, пять человек из этого числа уже полностью выздоровели и выписались из больниц", - отметил он.
Постоянный секретарь министерства добавил, что все больные находятся на полном карантине и проходят лечение в инфекционных отделениях больниц Таиланда.
Большинство заболевших коронавирусом в Таиланде – граждане КНР, за исключением одной пациентки – выздоровевшей гражданки Таиланда, которая перед Новым годом посетила китайский город Ухань.