Горевший в Охотском море траулер, предположительно, затонул

Рыболовецкий траулер загорелся 21 января в Охотском море недалеко от Магадана, экипаж из 47 человек эвакуировали. Тушить пожар на траулере, на котором было свыше 250 тонн топлива, отправился ледокол "Сибирский", но открытое пламя создавало угрозу взрыва. В понедельник стало известно, что контакт с траулером потерян во время шторма. На его поиск вышли 11 судов, находящиеся в районе моряки также вели визуальное наблюдение за акваторией.