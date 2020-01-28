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2020-01-28T08:58+0300
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Горевший в Охотском море траулер, предположительно, затонул
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РИА Новости

Горевший в Охотском море траулер, предположительно, затонул

08:58 28.01.2020
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© аккаунт moryakidv в Instagram Пожар на траулере "Энигма Астралис". Стоп-кадр видео
Пожар на траулере Энигма Астралис. Стоп-кадр видео
© аккаунт moryakidv в Instagram
Пожар на траулере "Энигма Астралис". Стоп-кадр видео
ВЛАДИВОСТОК, 28 янв - РИА Новости. Траулер "Энигма Астралис", горевший в Охотском море, предположительно, затонул, сообщил РИА Новости представитель Росморречфлота.
Рыболовецкий траулер загорелся 21 января в Охотском море недалеко от Магадана, экипаж из 47 человек эвакуировали. Тушить пожар на траулере, на котором было свыше 250 тонн топлива, отправился ледокол "Сибирский", но открытое пламя создавало угрозу взрыва. В понедельник стало известно, что контакт с траулером потерян во время шторма. На его поиск вышли 11 судов, находящиеся в районе моряки также вели визуальное наблюдение за акваторией.
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"На глубине 30 метров один из траулеров обнаружил объект, который, предположительно, является затонувшим судном. Сейчас должен подойти еще один траулер, чтобы подтвердить это своими радиолокационными средствами", - сказал собеседник агентства.
По его словам, вопрос поднятия судна находится в компетенции судовладельца.
Большинство моряков с "Энигмы Астралис", которых доставили на плавзавод "Всеволод Сибирцев" компании "Доброфлот", уже переправлены на берег.
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Охотское мореРосморречфлотПроисшествия
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