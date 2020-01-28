Филиппины приостановили выдачу виз гражданам Китая

Пассажир в маске, прибывший из китайского Ханчжоу, в аэропорту Чанги, Сингапур. Архивное фото

Пассажир в маске, прибывший из китайского Ханчжоу, в аэропорту Чанги, Сингапур

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Бюро иммиграции Бюро иммиграции Филиппин временно перестало выдавать гражданам Китая визы по прибытию на фоне опасений из-за распространения нового коронавируса , сообщает газета Philippine Star со ссылкой на информацию от ведомства.

По словам представителя бюро Хайме Моренте, китайские туристы имеют возможность получать визы в аэропорту по прилету с 2017 года и часто пользуются этим способом получения визы.

"Сейчас мы временно приостановили выдачу виз по прибытию для граждан Китая, чтобы замедлить приток групповых туров", - заявил Моренте, напомнив, что ранее филиппинские авиавласти уже приостановили полеты всех рейсов из Уханя.

Он добавил, что Филиппины не запрещают китайским туристам въезд в страну, а "принимают эту упреждающую меру, чтобы замедлить поток путешественников и, возможно, помочь предотвратить проникновение в страну нового коронавируса".