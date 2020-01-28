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Туризм
2020-01-28T08:58+0300
https://ria.ru/20200128/1563951995.html
Филиппины приостановили выдачу виз гражданам Китая
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РИА Новости

Филиппины приостановили выдачу виз гражданам Китая

08:51 28.01.2020 (обновлено: 08:58 28.01.2020)
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© REUTERS / Yiming WooПассажир в маске, прибывший из китайского Ханчжоу, в аэропорту Чанги, Сингапур
Пассажир в маске, прибывший из китайского Ханчжоу, в аэропорту Чанги, Сингапур
© REUTERS / Yiming Woo
Пассажир в маске, прибывший из китайского Ханчжоу, в аэропорту Чанги, Сингапур. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Бюро иммиграции Филиппин временно перестало выдавать гражданам Китая визы по прибытию на фоне опасений из-за распространения нового коронавируса, сообщает газета Philippine Star со ссылкой на информацию от ведомства.
По словам представителя бюро Хайме Моренте, китайские туристы имеют возможность получать визы в аэропорту по прилету с 2017 года и часто пользуются этим способом получения визы.
"Сейчас мы временно приостановили выдачу виз по прибытию для граждан Китая, чтобы замедлить приток групповых туров", - заявил Моренте, напомнив, что ранее филиппинские авиавласти уже приостановили полеты всех рейсов из Уханя.
Он добавил, что Филиппины не запрещают китайским туристам въезд в страну, а "принимают эту упреждающую меру, чтобы замедлить поток путешественников и, возможно, помочь предотвратить проникновение в страну нового коронавируса".
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По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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ТуризмРаспространение нового коронавирусаКитайФилиппины
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