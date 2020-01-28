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В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку
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РИА Новости

В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку

08:42 28.01.2020 (обновлено: 13:17 28.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Московские полицейские задержали мужчину, который подозревается в грабеже, изнасиловании и убийстве пожилой женщины, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, в дежурную часть полиции поступила информация, что 76-летняя жительница дома на улице Архитектора Власова залила водой соседей и звала на помощь. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в квартире тело пенсионерки. По подозрению в совершении преступления в аэропорту Домодедово был задержан 28-летний слесарь.
Эмблема на форме сотрудника полиции
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По предварительным данным, мужчина решил обокрасть пенсионерку. Он проник в квартиру и напал на женщину, забрал 30 тысяч рублей, после чего продолжил избиение.
"Руками нанес удары по различным частям тела, против ее воли совершил с ней насильственный половой акт, далее с целью сокрытия преступления руками задушил. После чего скрылся, выпрыгнув из окна кухни, расположенной на третьем этаже указанного жилого дома", — говорится в сообщении.
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