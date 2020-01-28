Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-28T08:42+0300
https://ria.ru/20200128/1563951857.html
В Китае сообщили, что лечение от коронавируса занимает одну-две недели
https://cdn24.img.ria.ru/images/156387/41/1563874106_0:512:2730:2048_1036x0_80_0_0_92d4b967cc2713b288a5dd5fe12883ef.jpg
РИА Новости

В Китае сообщили, что лечение от коронавируса занимает одну-две недели

08:42 28.01.2020
14054
© REUTERS / Social MediaФотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
© REUTERS / Social Media
Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов. Архивное фото
ПЕКИН, 28 янв – РИА Новости. Около недели требуется для лечения заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронвируса, в более тяжелых случаях – две недели, поэтому количество выписанных из больниц увеличится, заявил во вторник член экспертной группы государственного комитета КНР по вопросам здравоохранения Ли Синван.
"В настоящее время пациенты с легкими симптомами восстанавливаются примерно за неделю, с более серьезными - нужно примерно две недели, возможно даже больше, поэтому есть уверенность в том, что со временем количество пациентов, выписанных из больниц, возрастет", - заявил на брифинге Ли Синван.
Он пояснил, что для того, чтобы больного выписали, у него должны в целом пройти клинические симптомы болезни, нормализоваться температура тела, а анализ на вирусную нуклеиновую кислоту – дважды показать отрицательный результат.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, 60 человек вылечились и были выписаны из больниц. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
В Центральном госпитале города Ухань
Вчера, 08:23
В Ухане выписали из больницы трех медиков, заразившихся коронавирусом
2622313
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКитайВ мире
Рекомендуем
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса
Пассажиры в зоне международных прилетов аэропорта Владивостока
Китай в рекордные сроки выделил патоген коронавируса, заявила ВОЗ
Проверка автомобиля на автомагистрали в районе города Ухань, провинция Хубэй
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 106 человек
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны
В Центральном госпитале города Ухань
В Ухане выписали из больницы трех медиков, заразившихся коронавирусом
Прохожие в защитных масках
Число зараженных коронавирусом в Таиланде выросло до 14 человек
В Центральном госпитале города Ухань
Китайские ученые начали разрабатывать мРНК-вакцину от коронавируса
Туристы в защитных масках в аэропорту
В России выявили более ста человек с подозрением на коронавирус
Люди стоят возле аптеки в Шанхае
В Китае арестовали мужчину из-за поста об умышленном заражении вирусом
Медицинские работники измеряет температуру тела мужчины в зале вылета аэропорта в китайском городе Чанша
Китай заверил ВОЗ, что обладает ресурсами для победы над коронавирусом
Врач
Врачи рассказали о состоянии женщины, которую подожгли в Пермском крае
Аэропорт Толмачево
Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 125 человек
В Центральном госпитале города Ухань
В Казахстане госпитализировали четырех человек, приехавших из Китая
Люди стоят возле аптеки в Шанхае
В Китае предсказали пик распространения коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57Граждан США могут изолировать по приезду в Калифорнию из Уханя
05:48Серебряный серфер может дебютировать в фильме "Тор: Любовь и гром"
05:37В Приморье могут продлить приостановку работы пунктов пропуска с КНР
05:31Опубликовано видео полетов истребителей Су-35С в Карелии
05:21Аэропорт Хабаровска усилил меры безопасности среди сотрудников
05:18Роспотребнадзор советует не пить жаропонижающее перед проходом границы
05:11Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
05:01Британский экоактивист: рыбу в Ла-Манше будто заменили на мусор
04:59На Камчатке усилили контроль в пунктах пропуска через госграницу
04:54Австралия эвакуирует своих граждан из Уханя на остров Рождества
04:44Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
04:43Аналитик прогнозирует более "смертоносные" нападения на армию США
04:25Российские туристы рассказали, как борются с хандрой
04:13Фигурант споров об импичменте Парнас хочет попасть на суд в сенат США
04:11Глава немецкого минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР
04:09Роспотребнадзор рассказал, какими осложнениями опасен грипп
04:07Число зараженных коронавирусом в Малайзии выросло до семи человек
04:04Два эвакуированных из Уханя на родину японца жалуются на недомогание
04:03Первый самолет с японцами, эвакуированными из Уханя, прибыл в Токио
03:57Трамп планирует наложить вето на возможное решение конгресса по Ирану
Лента новостейМолния