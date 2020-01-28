В Китае сообщили, что лечение от коронавируса занимает одну-две недели

ПЕКИН, 28 янв – РИА Новости. Около недели требуется для лечения заболевших пневмонией, вызванной Около недели требуется для лечения заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронвируса , в более тяжелых случаях – две недели, поэтому количество выписанных из больниц увеличится, заявил во вторник член экспертной группы государственного комитета КНР по вопросам здравоохранения Ли Синван.

"В настоящее время пациенты с легкими симптомами восстанавливаются примерно за неделю, с более серьезными - нужно примерно две недели, возможно даже больше, поэтому есть уверенность в том, что со временем количество пациентов, выписанных из больниц, возрастет", - заявил на брифинге Ли Синван.

Он пояснил, что для того, чтобы больного выписали, у него должны в целом пройти клинические симптомы болезни, нормализоваться температура тела, а анализ на вирусную нуклеиновую кислоту – дважды показать отрицательный результат.