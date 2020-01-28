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В Ухане выписали из больницы трех медиков, заразившихся коронавирусом
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РИА Новости

В Ухане выписали из больницы трех медиков, заразившихся коронавирусом

08:23 28.01.2020
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© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan / Перейти в фотобанкВ Центральном госпитале города Ухань
В Центральном госпитале города Ухань
© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan
Перейти в фотобанк
В Центральном госпитале города Ухань
ПЕКИН, 28 янв – РИА Новости. Выздоровели трое медиков уханьской больницы, которые заразились новым типом коронавируса, их уже выписали из больницы, сообщает агентство Синьхуа.
По его данным, анализы врачей на вирусную нуклеиновую кислоту дважды были отрицательными, по оценке экспертов, состояние их здоровья позволяет снять карантин, во вторник они были официально выписаны.
В Центральном госпитале города Ухань
26 января, 11:17
В охваченный коронавирусом Ухань прибыли более 2300 медиков
После выписки болевшие коронавирусом врачи будут находиться под медицинским наблюдением дома.
Кадры выписки одного из врачей показало Центральное телевидение Китая.
Ранее отмечалось, что состояние 11 из 14 медиков в китайском Ухане, заразившихся новым типом коронавируса во время лечения больных, улучшилось, симптомы купированы.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, 60 человек вылечились и были выписаны из больниц. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
25 января, 06:22
В КНР впервые от коронавируса умер врач одной из больниц, сообщает СМИ
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