В Ухане выписали из больницы трех медиков, заразившихся коронавирусом

ПЕКИН, 28 янв – РИА Новости. Выздоровели трое медиков уханьской больницы, которые заразились Выздоровели трое медиков уханьской больницы, которые заразились новым типом коронавируса , их уже выписали из больницы, сообщает агентство Синьхуа

По его данным, анализы врачей на вирусную нуклеиновую кислоту дважды были отрицательными, по оценке экспертов, состояние их здоровья позволяет снять карантин, во вторник они были официально выписаны.

После выписки болевшие коронавирусом врачи будут находиться под медицинским наблюдением дома.

Ранее отмечалось, что состояние 11 из 14 медиков в китайском Ухане , заразившихся новым типом коронавируса во время лечения больных, улучшилось, симптомы купированы.