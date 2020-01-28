В ЕАО прошли учения на случай появления коронавируса

ХАБАРОВСК, 28 янв - РИА Новости. Санитарные врачи и пограничники в Еврейской автономной области провели учения, где отработали действия при появлении в регионе заболевших коронавирусом, сообщает правительство региона.
Отмечается, что в настоящее время в ЕАО два международных пункта пропуска в Китай - Нижнеленинское и Амурзет. По информации Росграницы, они закрыты до 31 января в связи с празднованием китайского Нового года и ситуацией c инфекцией.
"На пунктах пропуска усилены дезинфекционные меры, регулярно проводится обработка помещений. Также были проведены учения для отработки действий в случае выявления зараженных коронавирусом", - приводятся в сообщении слова начальника управления Роспотребнадзора по ЕАО Павла Копылова.
Отмечается, что в Амурзет и Нижнеленинское уже доставлено оборудование для диагностики у приезжающих коронавируса. После открытия пунктов пропуска контроль за прибывающими из КНР усилят. На данный момент заболевших на территории ЕАО не зарегистрировано.
"Правительством ЕАО будет передано предложение приостановить работу пунктов пропуска на границе государств до стабилизации ситуации с коронавирусом для недопущения попадания заболевания на территорию РФ", - сообщает правительство.