В ЕАО прошли учения на случай появления коронавируса

ХАБАРОВСК, 28 янв - РИА Новости. Санитарные врачи и пограничники в Санитарные врачи и пограничники в Еврейской автономной области провели учения, где отработали действия при появлении в регионе заболевших коронавирусом , сообщает правительство региона.

Отмечается, что в настоящее время в ЕАО два международных пункта пропуска в Китай - Нижнеленинское и Амурзет. По информации Росграницы, они закрыты до 31 января в связи с празднованием китайского Нового года и ситуацией c инфекцией.

"На пунктах пропуска усилены дезинфекционные меры, регулярно проводится обработка помещений. Также были проведены учения для отработки действий в случае выявления зараженных коронавирусом", - приводятся в сообщении слова начальника управления Роспотребнадзора по ЕАО Павла Копылова.

Отмечается, что в Амурзет и Нижнеленинское уже доставлено оборудование для диагностики у приезжающих коронавируса. После открытия пунктов пропуска контроль за прибывающими из КНР усилят. На данный момент заболевших на территории ЕАО не зарегистрировано.