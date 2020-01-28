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Китай в рекордные сроки выделил патоген коронавируса, заявила ВОЗ
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РИА Новости

Китай в рекордные сроки выделил патоген коронавируса, заявила ВОЗ

08:18 28.01.2020 (обновлено: 15:39 28.01.2020)
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкПассажиры в зоне международных прилетов аэропорта Владивостока
Пассажиры в зоне международных прилетов аэропорта Владивостока
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
Пассажиры в зоне международных прилетов аэропорта Владивостока. Архивное фото
ПЕКИН, 28 янв - РИА Новости. Китай смог в рекордные сроки установить патоген, вызвавший вспышку пневмонии, ВОЗ и все международное сообщество высоко это ценят, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус.
"С самого начала этой вспышки (пневмонии - ред.) Китай немедленно выявил патоген, это было рекордное время, и мы, и международное сообщество высоко это ценим", - сказал глава организации на встрече с главой МИД Китая Ван И.
Дезинфекция зала ожидания на вокзале в Нанкине, КНР. 27 января 2020
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Пока справляются. В России расценили, как КНР борется с коронавирусом
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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Распространение нового коронавирусаВОЗКитайВ мире
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