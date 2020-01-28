Роскачество рассказало, как защитить персональные данные от мошенников

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Ролики на популярных видеохостингах о том, как получить онлайн финансовое пособие или компенсацию, зачастую размещают мошенники, на рекламируемых сайтах ни в коем случае нельзя оставлять никаких персональных данных, говорится в сообщении Ролики на популярных видеохостингах о том, как получить онлайн финансовое пособие или компенсацию, зачастую размещают мошенники, на рекламируемых сайтах ни в коем случае нельзя оставлять никаких персональных данных, говорится в сообщении Роскачества

"Не забывайте, что интернет, с его возможностями пятиминутного создания сайта "на коленке" и множеством вариантов применения социальной инженерии, – прекрасная среда для расставления капканов мошенников. Чтобы не попадаться на подобные крючки, достаточно лишь проявлять бдительность при интернет-серфинге, особенно в тех местах, где мы вводим любую персональную или платежную информацию", - говорится в сообщении организации.

Центр цифровой экспертизы Роскачества рекомендует не жалеть времени на проверку информации и не вводить персональные данные, если есть сомнения в сайте, которых их запрашивает. В частности, с этим точно не стоит торопиться, если домен был зарегистрирован две и менее недели назад, или если в адресной строке отсутствуют символы "https" и изображение "замочка".

"Никогда не переводите денежные средства для получения компенсации, или приза, или любой иной награды. С вероятностью в 99% это развод на деньги", - отмечается в сообщении.

Особое место на видеосервисах занимают ролики о том, как получить пособие, льготу или любую другую финансовую помощь, не вставая со стула. Количество просмотров таких роликов доходит до 1,5 миллионов, указывают в организации.