В Казахстане госпитализировали четырех человек, приехавших из Китая

"У нас из КНР въехали 25 858 человек - это граждане республики и иностранные граждане, по всем данные передаются в пограничные службы, в министерство здравоохранения и далее через комитет контроля в местные исполнительные органы... Температурящих больных у нас выявлено 23 из этого числа, все они на контроле находятся, четверо человек госпитализированы с подозрением на различные инфекции... Мы госпитализируем с подозрением на ОРВИ. Взяты у них анализы крови, в течение трех суток будет проводится диагностика", - сказал Биртанов на пресс-конференции.