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В Казахстане госпитализировали четырех человек, приехавших из Китая
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РИА Новости

В Казахстане госпитализировали четырех человек, приехавших из Китая

08:10 28.01.2020 (обновлено: 08:24 28.01.2020)
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© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan / Перейти в фотобанкВ Центральном госпитале города Ухань
В Центральном госпитале города Ухань
© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan
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В Центральном госпитале города Ухань. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 28 янв - РИА Новости. У 23 человек, приехавших в Казахстан из Китая, где распространяется коронавирус, выявлена температура, четверо госпитализированы с подозрением на ОРВИ, у них взяты анализы, сообщил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов.
"У нас из КНР въехали 25 858 человек - это граждане республики и иностранные граждане, по всем данные передаются в пограничные службы, в министерство здравоохранения и далее через комитет контроля в местные исполнительные органы... Температурящих больных у нас выявлено 23 из этого числа, все они на контроле находятся, четверо человек госпитализированы с подозрением на различные инфекции... Мы госпитализируем с подозрением на ОРВИ. Взяты у них анализы крови, в течение трех суток будет проводится диагностика", - сказал Биртанов на пресс-конференции.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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