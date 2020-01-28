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Экс-сотрудник саратовского главка МВД получил два года за взятку
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РИА Новости

Экс-сотрудник саратовского главка МВД получил два года за взятку

07:56 28.01.2020
2017
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
САРАТОВ, 28 янв - РИА Новости. Кировский районный суд Саратова приговорил бывшего высокопоставленного сотрудника главка МВД к двум годам лишения свободы по обвинению в получении взятки от бизнесмена и незаконном хранении боеприпасов, сообщило во вторник областное управление СК РФ.
Ранее следствие сообщило, что бывшего высокопоставленного сотрудника саратовского главка МВД 22 августа 2018 года задержали по подозрению в получении взятки, а затем взяли под стражу. Источник в силовых структурах РИА Новости ранее уточнил, что речь идет о бывшем начальнике центра хозяйственного обеспечения главка МВД Вадиме Богомолове.
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Следствие полагало, что с октября 2006 года по март 2018 года обвиняемый получил от учредителя ряда организаций, занимающихся торговлей и грузоперевозками, взятку на общую сумму свыше 4,1 миллиона рублей за содействие освобождению этих фирм от ответственности при различных проверках. Также, по версии следствия, фигурант дела незаконно хранил дома 80 снайперских патронов калибра 7,62 миллиметра. Однако суд посчитал доказанным незаконное хранение боеприпасов и получение взятки лишь на сумму более 150 тысяч рублей.
"Приговором ему (подсудимому) назначено наказание в виде двух лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 4,5 миллиона рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий на государственной службе, сроком на два года", - говорится в сообщении.
Подсудимый вину отрицал, но суд признал его виновным по статьям УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере" и "Незаконное хранение боеприпасов", отметили в СК.
Как уточняется в карточке дела на сайте Кировского районного суда Саратова, дело Вадима Богомолова поступило в суд с более "тяжелой" статьей - "Получение взятки в особо крупном размере", предусматривающей до 15 лет заключения, однако суд его переквалифицировал.
В пресс-службе регионального главка МВД ранее заявили, что данный сотрудник уволен из органов внутренних дел.
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Следственный комитет РФСаратовРоссияПроисшествия
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