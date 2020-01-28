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МИД Китая выразил благодарность за поддержку мер из-за коронавируса
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РИА Новости

МИД Китая выразил благодарность за поддержку мер из-за коронавируса

07:51 28.01.2020
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© REUTERS / Thomas PeterПункт контроля состояния здоровья пассажиров на железнодорожном вокзале в Пекине. 25 января 2020
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на железнодорожном вокзале в Пекине. 25 января 2020
© REUTERS / Thomas Peter
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на железнодорожном вокзале в Пекине. 25 января 2020
ПЕКИН, 28 янв - РИА Новости. Китай выражает глубокую благодарность всем странам и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за понимание и поддержку предпринимаемых мер в связи со вспышкой нового типа коронавируса, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чаосюй на встрече с представителям посольств иностранных государства в Пекине.
"Наши зарубежные представительства поддерживают тесный контакт с местными правительствами, своевременно ставят в известность о предпринимаемых мерах китайской стороны по профилактике эпидемии. Многие страны и Всемирная организация здравоохранения дали положительную оценку, выразили понимание и поддержку предпринимаемым китайской стороной профилактическим мерам. Китайская сторона выражает глубокую благодарность", - заявил Ма Чаосюй, слова которого приводятся на сайте внешнеполитического ведомства КНР.
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Он добавил, что, сталкиваясь с очень серьезной эпидемиологической ситуацией, правительство Китая предпринимало жесткие, эффективные меры, которые любая другая страна вряд ли могла бы реализовать.
"Китайская сторона будет выполнять свои международные обязательства, своевременно решать законные обеспокоенности находящихся на территории Китая иностранных граждан, со всей ответственностью обеспечивать их безопасность", - заверил Ма Чаосюй.
Он добавил, что у Китая есть опыт и мощная научно-техническая база, которая выстраивалась на протяжении 70 лет, у правительства страны есть решимость, есть уверенность и есть возможности, чтобы победить в этой войне против эпидемии.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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