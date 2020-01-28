МИД Китая выразил благодарность за поддержку мер из-за коронавируса

ПЕКИН, 28 янв - РИА Новости. Китай выражает глубокую благодарность всем странам и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за понимание и поддержку предпринимаемых мер в связи со вспышкой нового типа коронавируса , заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чаосюй на встрече с представителям посольств иностранных государства в Пекине.

"Наши зарубежные представительства поддерживают тесный контакт с местными правительствами, своевременно ставят в известность о предпринимаемых мерах китайской стороны по профилактике эпидемии. Многие страны и Всемирная организация здравоохранения дали положительную оценку, выразили понимание и поддержку предпринимаемым китайской стороной профилактическим мерам. Китайская сторона выражает глубокую благодарность", - заявил Ма Чаосюй, слова которого приводятся на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

Он добавил, что, сталкиваясь с очень серьезной эпидемиологической ситуацией, правительство Китая предпринимало жесткие, эффективные меры, которые любая другая страна вряд ли могла бы реализовать.

"Китайская сторона будет выполнять свои международные обязательства, своевременно решать законные обеспокоенности находящихся на территории Китая иностранных граждан, со всей ответственностью обеспечивать их безопасность", - заверил Ма Чаосюй.

Он добавил, что у Китая есть опыт и мощная научно-техническая база, которая выстраивалась на протяжении 70 лет, у правительства страны есть решимость, есть уверенность и есть возможности, чтобы победить в этой войне против эпидемии.