В Южной Корее обсудили эвакуацию своих граждан из Уханя

СЕУЛ, 28 янв - РИА Новости. Премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн на совещании с министрами обсудил эвакуацию сотен южнокорейских граждан из китайской провинции Хубэй и города Ухань в связи с эпидемией коронавируса, передает агентство Рёнхап.
Совещание во главе с премьером прошло утром во вторник. По его итогам офис премьер-министра заявил, что в числе прочего обсуждались "ответные меры" правительства на распространение коронавируса. Чон Се Гюн приказал МИД Южной Кореи "договориться с китайским правительством и помочь гражданам, все еще находящимся в Ухане, как можно быстрее вернуться на родину".
Источник агентства в правительстве сообщил, что "решение о соответствующих деталях, включая дату чартерных рейсов и карантинные меры для тех, кто прибывает из Уханя", должно было обсуждаться на совещании с премьером.
Ранее сообщалось, что в провинции Хубэй и самом Ухане находятся до 600 южнокорейских граждан, более 400 из которых заявили о согласии покинуть Китай, если будет такая возможность.
На сайте генерального консульства Южной Кореи в Ухане сообщается, что заявки желающих вернуться домой на чартерном рейсе принимались до 23.30 27 января. Точная дата рейса пока не установлена, но он может быть организован уже в этот четверг. "Мы продвигаем организацию чартерного рейса 30 или 31 января, но в зависимости от договоренности с китайским правительством дата может измениться", - сообщило консульство.
Деньги за билет граждане смогут внести по прибытии в Южную Корею. Граждане Китая, даже если они являются родственниками южнокорейского гражданина, не могут покинуть Китай на этом рейсе. Не смогут улететь и те, у кого проявляются какие-либо симптомы наличия вируса.
На данный момент город находится на карантине, въезд и выезд без особой необходимости запрещен, в Ухане не ходит общественный транспорт, не работают железнодорожные вокзалы и аэропорт.
Согласно последним данным, число заразившихся новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 4515, 106 из них скончались. Кроме того, еще у 6973 человек подозревают новый коронавирус, 44 тысячи 132 человека, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.
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