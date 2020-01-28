В Южной Корее обсудили эвакуацию своих граждан из Уханя

СЕУЛ, 28 янв - РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн на совещании с министрами обсудил эвакуацию сотен южнокорейских граждан из китайской провинции Хубэй и города Ухань в связи с эпидемией коронавируса , передает агентство Рёнхап

Совещание во главе с премьером прошло утром во вторник. По его итогам офис премьер-министра заявил, что в числе прочего обсуждались "ответные меры" правительства на распространение коронавируса. Чон Се Гюн приказал МИД Южной Кореи "договориться с китайским правительством и помочь гражданам, все еще находящимся в Ухане, как можно быстрее вернуться на родину".

Источник агентства в правительстве сообщил, что "решение о соответствующих деталях, включая дату чартерных рейсов и карантинные меры для тех, кто прибывает из Уханя", должно было обсуждаться на совещании с премьером.

Ранее сообщалось, что в провинции Хубэй и самом Ухане находятся до 600 южнокорейских граждан, более 400 из которых заявили о согласии покинуть Китай, если будет такая возможность.

На сайте генерального консульства Южной Кореи в Ухане сообщается, что заявки желающих вернуться домой на чартерном рейсе принимались до 23.30 27 января. Точная дата рейса пока не установлена, но он может быть организован уже в этот четверг. "Мы продвигаем организацию чартерного рейса 30 или 31 января, но в зависимости от договоренности с китайским правительством дата может измениться", - сообщило консульство.

Деньги за билет граждане смогут внести по прибытии в Южную Корею. Граждане Китая, даже если они являются родственниками южнокорейского гражданина, не могут покинуть Китай на этом рейсе. Не смогут улететь и те, у кого проявляются какие-либо симптомы наличия вируса.

На данный момент город находится на карантине, въезд и выезд без особой необходимости запрещен, в Ухане не ходит общественный транспорт, не работают железнодорожные вокзалы и аэропорт.