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Китай заверил ВОЗ, что обладает ресурсами для победы над коронавирусом
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РИА Новости

Китай заверил ВОЗ, что обладает ресурсами для победы над коронавирусом

07:40 28.01.2020 (обновлено: 08:21 28.01.2020)
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© REUTERS / Thomas PeterМедицинские работники измеряет температуру тела мужчины в зале вылета аэропорта в китайском городе Чанша
Медицинские работники измеряет температуру тела мужчины в зале вылета аэропорта в китайском городе Чанша
© REUTERS / Thomas Peter
ПЕКИН, 28 янв - РИА Новости. Китай обладает необходимыми возможностями и ресурсами для победы над вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, заявил во вторник министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданом Гебрейесусом.
"Хочу вас заверить, что у Китая есть возможности, уверенность и ресурсы для скорейшей победы над коронавирусом", - заявил Ван И на встрече в госрезиденци Дяоюйтай.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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