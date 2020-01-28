Китай заверил ВОЗ, что обладает ресурсами для победы над коронавирусом

обладает необходимыми возможностями и ресурсами для победы над вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, заявил во вторник министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой(ВОЗ) Тедросом Аданом Гебрейесусом.

"Хочу вас заверить, что у Китая есть возможности, уверенность и ресурсы для скорейшей победы над коронавирусом", - заявил Ван И на встрече в госрезиденци Дяоюйтай.