У приехавшего из Азии в Бурятию мужчины не обнаружили коронавирус

"В республиканской инфекционной больнице проходит лечение мужчина, госпитализированный 26 января. Учитывая в эпиданамнезе факт его пребывания в КНР, для исключения коронавирусной инфекции были отобраны анализы и направлены для исследования в референс-центр Роспотребнадзора "Вектор" (Новосибирск). Сегодня пришел отрицательный результат на коронавирус", - сказал собеседник агентства.