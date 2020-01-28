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У приехавшего из Азии в Бурятию мужчины не обнаружили коронавирус
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РИА Новости

У приехавшего из Азии в Бурятию мужчины не обнаружили коронавирус

07:29 28.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 28 янв - РИА Новости. Результаты анализов не подтвердили наличие коронавируса у госпитализированного в Бурятии мужчины, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка Роспотребнадзора.
Ранее республиканский минздрав сообщил, что 36-летнего мужчину, прибывшего из путешествия по Азии, госпитализировали в инфекционную больницу Улан-Удэ. По информации ведомства, он уроженец Забайкалья.
"В республиканской инфекционной больнице проходит лечение мужчина, госпитализированный 26 января. Учитывая в эпиданамнезе факт его пребывания в КНР, для исключения коронавирусной инфекции были отобраны анализы и направлены для исследования в референс-центр Роспотребнадзора "Вектор" (Новосибирск). Сегодня пришел отрицательный результат на коронавирус", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве сообщили, что у госпитализированного пневмония, вызванная пневмококком.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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Распространение нового коронавирусаРеспублика БурятияРоспотребнадзорАзияВ мире
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