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Nord Star отменила все рейсы на остров Хайнань
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РИА Новости

Nord Star отменила все рейсы на остров Хайнань

07:17 28.01.2020 (обновлено: 07:34 28.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании NordStar
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании NordStar
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании NordStar. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 28 янв - РИА Новости. Авиакомпания Nord Star отменила все рейсы на китайский остров Хайнань до 22 марта до нормализации ситуации с коронавирусом в КНР, сообщил РИА Новости представитель владивостокского представительства авиакомпании.
"Мы отменили рейсы до конца зимнего расписания - до 22 марта, пока не нормализуется ситуация в Китае. У нас (из китайских направлений) только Санья", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что сейчас самолеты авиакомпании работают только на вывоз пассажиров из Саньи.
"В пятницу вывозим пассажиров из Саньи во Владивосток. Неделю назад пассажиры улетели из Владивостока - 127 человек, всех их вывезут 31 января. Самолет прилетает из Саньи (в Приморье), пустой улетает назад, и дальше продолжаем вывозить пассажиров", - рассказал собеседник.
Nord Star выполняет рейсы в Санью из Красноярска, Кемерово, Владивостока, Хабаровска, Читы, Новосибирска, Иркутска.
По последним данным госкомитета здравоохранения Китая, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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