Nord Star отменила все рейсы на остров Хайнань

ВЛАДИВОСТОК, 28 янв - РИА Новости. Авиакомпания Авиакомпания Nord Star отменила все рейсы на китайский остров Хайнань до 22 марта до нормализации ситуации с коронавирусом в КНР, сообщил РИА Новости представитель владивостокского представительства авиакомпании.

"Мы отменили рейсы до конца зимнего расписания - до 22 марта, пока не нормализуется ситуация в Китае. У нас (из китайских направлений) только Санья", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сейчас самолеты авиакомпании работают только на вывоз пассажиров из Саньи.

"В пятницу вывозим пассажиров из Саньи во Владивосток. Неделю назад пассажиры улетели из Владивостока - 127 человек, всех их вывезут 31 января. Самолет прилетает из Саньи (в Приморье), пустой улетает назад, и дальше продолжаем вывозить пассажиров", - рассказал собеседник.

Nord Star выполняет рейсы в Санью из Красноярска, Кемерово, Владивостока, Хабаровска, Читы, Новосибирска, Иркутска.