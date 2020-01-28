Китай пока не принял решение о схеме выезда иностранцев из Хубэя

Проверка автомобиля на автомагистрали в районе города Ухань, провинция Хубэй

ПЕКИН, 28 янв - РИА Новости. Китай пока не принял решения о схеме выезда иностранцев из провинции Хубэй , где зарегистрирована вспышка коронавируса , говорится в заявлении дипмиссии.

"По имеющейся у нас информации, решение в отношении определения схемы выезда иностранных граждан из региона на текущий момент не принято", - сообщила в посольстве.

Отмечается, что "в предварительном плане выезд из Хубэя обусловлен последующим обязательным 14-дневным карантином, однако практический механизм находится на стадии проработки, сроки его реализации пока не определены" .