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Китай пока не принял решение о схеме выезда иностранцев из Хубэя
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РИА Новости

Китай пока не принял решение о схеме выезда иностранцев из Хубэя

07:10 28.01.2020
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© REUTERS / David StanwayПроверка автомобиля на автомагистрали в районе города Ухань, провинция Хубэй
Проверка автомобиля на автомагистрали в районе города Ухань, провинция Хубэй
© REUTERS / David Stanway
ПЕКИН, 28 янв - РИА Новости. Китай пока не принял решения о схеме выезда иностранцев из провинции Хубэй, где зарегистрирована вспышка коронавируса, говорится в заявлении дипмиссии.
"По имеющейся у нас информации, решение в отношении определения схемы выезда иностранных граждан из региона на текущий момент не принято", - сообщила в посольстве.
Отмечается, что "в предварительном плане выезд из Хубэя обусловлен последующим обязательным 14-дневным карантином, однако практический механизм находится на стадии проработки, сроки его реализации пока не определены" .
Как ранее сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства Георгий Егоров, по имеющимся данным, на территории провинции Хубэй находятся 140 россиян.
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