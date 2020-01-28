Посольство призвало находящихся в Хубэе россиян к спокойствию

"Призываем соотечественников с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и сохранять спокойствие. Посольство поддерживает тесный контакт с компетентными ведомствами КНР на национальном и местном уровне", - сказано в опубликованном заявлении.

В российской дипмисии добавили, что будут дополнительно оповещать граждан РФ при появлении новой значимой информации о сложившейся ситуации, а также призвали россиян сообщить в консульский отдел посольства контактные данные.