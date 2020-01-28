Посольство призвало находящихся в Хубэе россиян к спокойствию

ПЕКИН, 28 янв – РИА Новости. Посольство РФ в Китае призывает россиян, находящихся в провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса, с пониманием отнестись к ситуации и сохранять спокойствие, говорится в заявлении дипмисии.
"Призываем соотечественников с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и сохранять спокойствие. Посольство поддерживает тесный контакт с компетентными ведомствами КНР на национальном и местном уровне", - сказано в опубликованном заявлении.
В российской дипмисии добавили, что будут дополнительно оповещать граждан РФ при появлении новой значимой информации о сложившейся ситуации, а также призвали россиян сообщить в консульский отдел посольства контактные данные.
Ранее сообщалось, что число скончавшихся от нового типа коронавируса в одной только китайской провинции Хубэй, эпицентре вспышки, достигло 100 человек, зараженных – 2714.